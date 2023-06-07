مليون و350 ألفًا.. مصر تسجل أكبر عدد من السياح خلال أبريل

شهدت السياحة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، طفرة غير مسبوقة، حيث استقبلت مصر مليونا و350 ألف سائح في شهر أبريل، وفي الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري وصل عدد السائحين إلى 7 ملايين سائح.

وفي السياق، عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "مليون و350 ألفا.. مصر سجلت أكبر عددًا من السياح في تاريخها خلال شهر أبريل".

وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية تستهدف استقبال 15 مليون سائح خلال العام الجاري، و20 مليون سائح العام المقبل، وهذه الأرقام والإحصائيات كشفت عن حجم الجهد المبذول من جانب الدولة في الارتقاء بملف السياحة المصرية.

ووفقًا لما جاء التقرير، فإن الحكومة قدمت في الفترة الأخيرة مجموعة من التيسيرات التي انعكست على تحسن مؤشرات السياحة، منها التوسع في إصدار التأشيرات للأجانب والتعاون مع شركات الطيران في إجراء حملات تسويقية لمصر وتحفيز شركات الطيران بما يخدم احتياجات القطاع السياحي.