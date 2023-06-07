الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مليون و350 ألفًا.. مصر تسجل أكبر عدد من السياح خلال أبريل

السياح
السياح

شهدت السياحة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، طفرة غير مسبوقة، حيث استقبلت مصر مليونا و350 ألف سائح في شهر أبريل، وفي الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري وصل عدد السائحين إلى 7 ملايين سائح.

وفي السياق، عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "مليون و350 ألفا.. مصر سجلت أكبر عددًا من السياح في تاريخها خلال شهر أبريل".

وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية تستهدف استقبال 15 مليون سائح خلال العام الجاري، و20 مليون سائح العام المقبل، وهذه الأرقام والإحصائيات كشفت عن حجم الجهد المبذول من جانب الدولة في الارتقاء بملف السياحة المصرية. 

ووفقًا لما جاء التقرير، فإن الحكومة قدمت في الفترة الأخيرة مجموعة من التيسيرات التي انعكست على تحسن مؤشرات السياحة، منها التوسع في إصدار التأشيرات للأجانب والتعاون مع شركات الطيران في إجراء حملات تسويقية لمصر وتحفيز شركات الطيران بما يخدم احتياجات القطاع السياحي.

السياح السياحة المصرية برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر تحسن مؤشرات السياحة

الأكثر قراءة

«نستله» مصر توقع أول اتفاقية من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا مع "شيفت إي في" لتحويل أسطولها إلى سيارات كهربائية

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.9%

الزمالك يفاوض نادر السيد لاستعادة ابنه أحمد (خاص)

دبلوماسية أرجنتينية: حريصون على استكشاف فرص التعاون المشترك مع مصر

"تأثير الأزمة السودانية على مصر".. جلسة نقاشية بالأكاديمية الوطنية للتدريب

حجز طرفى مشاجرة بين 7 أشخاص بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟