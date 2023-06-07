"حكاوي من أهلها".. مبادرة للتعريف بسكان المحميات وتراثهم المتنوع

تحدث الدكتور محمد عليوة، مستشار وزير البيئة لشئون التواصل ومدير إيكو إيجيبت، عن مبادرة "حكاوي من أهلها"، مشيرًا إلى أن المبادرة جزء من حملة إيكو إيجيبت التي تستهدف الترويج لمنتج السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية التابعة لوزارة البيئة.

وأضاف عليوة خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المبادرة تركز على 11 قبيلة رئيسية تعيش حول المحميات وتركز على الإرث الثقافي المادي واللا مادي وتنادي بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والثقافية.

كما أكد أنه في هذه الحملة نركز على الموارد الثقافية للـ11 قبيلة الموجودة على أرض المحميات من قبل إعلانها كمحميات، متابعًا: "وجدنا أن البيئة شكلت إرثها الثقافي بشكل كبير جدًا، وإن كنا نتحدث عن الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام المستدام للموارد، فإن هؤلاء يعلموننا الاستدامة وليس العكس، وبالتالي فقد عملت وزارة البيئة على مساعدتهم للحفاظ عليها".

وتابع: "هناك محور ثانٍ مهم جدًا وهو شكل الإرث الثقافي، حيث يتشابه الإرث الثقافي للـ11 قبيلة، حيث يتمثل في الزي واللغة والموسيقى والشعر والقصص حتى المنتجات المحلية، وكان الهدف الرئيسي هو الحفاظ على ذلك الإرث ونستخدمه كمورد، وإن نجحنا في هذا الهدف، فإننا نتحدث عن دعم كبير جدًا لهذه المجتمعات ودمجها في منتج السياحة البيئية".