"الشوربجي" يطالب بالتعاون وتبادل الخبرات الصحفية والإعلامية مع عمان

رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالسفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق، خلال زيارته للمجلس الأعلى للإعلام.

وقال الشوربجي: سبق أن التقيت السفير أكثر من مرة واتفقنا على التعاون المشترك.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للصحافة مؤسسة مستقلة تدير ٨ مؤسسات صحفية عريقة كالأهرام ودار الهلال وروزاليوسف وغيرها.

وطالب بضرورة تبادل خبرات مع الجانب العماني وتبادل زيارات للمؤسسات الصحفية القومية المصرية والعمانية.

وأوضح: في الهيئة الوطنية للصحافة بدأنا في التعاون ونظمنا معرض للأهرام في سلطنة عمان وقبله معرض للتعليم، ولكن يجب زيادة الزيارات وتبادل الوفود لتقريب وجهات النظر بشأن التحديات وآلية مواجهتها.

واختتم: العصر القادم ليس سهلا، وهناك عودة عالمية إلى الورقي في التعليم وهو ما يتطلب استعداد ودراسة.

وكانت انطلقت منذ قليل، فعاليات المنتدى الإعلامي المصري العماني، بمقر المجلس الأعلى بمبنى ماسبيرو، تحت عنوان "الثورة التكنولوجية الخامسة ومستقبل الإعلام في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي".

يأتي ذلك بحضور كبار الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية المصرية والعمانية.

ينعقد المنتدى، تحت رعاية الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي لتواكب متانة وقوة العلاقات بين سلطنة عمان ومصر، وكذلك تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خاصة مجال الذكاء الاصطناعي وأثر الثورة التكنولوجية الخامسة على صناعة الإعلام والاتفاق على تنظيم دورات تدريبية في مختلف مجالات العمل الإعلامي للإعلاميين والصحفيين في البلدين.

كما يتبادل المشاركون في المنتدى الآراء حول الأكواد والسياسات الإعلامية الخاصة بالعلاقات العربية والعمل على تدعيمها وتوثيقها بما يخدم القضايا المشتركة، وبحث دور الإعلام في خدمة قضايا التنمية والترويج للمشروعات المشتركة بين الدول العربية وما وصل إليه البلدين من نهضة شاملة في مختلف المجالات والاتفاق على برامج وخطط إعلامية مشتركة بين البلدين.