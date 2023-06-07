دبلوماسية أرجنتينية: حريصون على استكشاف فرص التعاون المشترك مع مصر

أكدت السفيرة سيسيليا توديسكا، سكرتيرة العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الأرجنتينية، حرص دولة الأرجنتين على استكشاف فرص التعاون المشترك مع مصر لاسيما توطيد العلاقات بين القطاع الخاص من الجانبين والبحث عن فرص التعاون التي تلبي متطلبات التنمية المشتركة، موضحة أن الأرجنتين تحرص على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحفيز الاستثمار والتجارة، وسيتم العمل على ذلك من خلال البعثات التالية التي ستزور مصر بمشاركة وفود رجال الأعمال والبعثات التجارية.

وأشارت توديسكا، خلال لقائها بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى النمو الكبير في قطاعي البترول والغاز والطاقة المتجددة بالأرجنتين وأن هذه القطاعات تمثل مجالات هامة للتعاون خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء وجه جونزالو أوريولابيتا، السفير الأرجنتيني، الشكر لوزيرة التعاون الدولي والجانب المصري على حسن استضافة وفد دولة الأرجنتين، لافتًا إلى أن الوفد يضم مسئولين من مختلف الوزارات برئاسة وزيرة الصحة ومسئولة لتجارة الدولية بوزارة الخارجية، انطلاقًا من حرص قيادة دولة الأرجنتين بتعزيز العلاقات مع الدولة المصرية، حيث يستهدف الوفد استكشاف فرص التعاون المشترك مع الجهات المصرية في مختلف المجالات.

وأوضح السفير الأرجنتيني أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من البعثات التي ستزور مصر لتوسيع نطاق المباحثات على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب بعثات تجارية وبعثات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين لمناقشة التعاون المشترك مع القطاع الخاص من الجانبين.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت وفد دولة الأرجنتين الذي ضم كارلا فيزوتي، وزيرة الصحة، والسفيرة سيسيليا توديسكا، سكرتيرة العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الأرجنتينية، وجونزالو أوريولابيتا، السفير الأرجنتيني بالقاهرة، وعددًا من المسئولين بمشاركة شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف الأمريكتين وأوروبا، حيث شهد اللقاء استكشاف سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة التعاون جنوب جنوب، والتعرف على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في دعم جهود التنمية.