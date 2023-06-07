الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هاري أول فرد بالأسرة المالكة يدلي بشهادة في محكمة منذ 130 عاما (فيديو)

الأمير هاري
الأمير هاري

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا عن مثول الأمير هاري للشهادة بالمحكمة كأول فرد من العائلة المالكة البريطانية في موقع الشاهد منذ 130 عاما.

فللمرة الأولى منذ أكثر من قرن يدلي فرد من العائلة الملكية بشهادته أمام إحدى المحاكم، ومع مثول الأمير هاري أمام المحكمة العليا في لندن ضمن محاكمة تطاول لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية التي يتهمها وشخصيات أخرى بجمع معلومات عنهم بصورة غير قانونية.

ومن جانب آخر هاري الذي يقيم في الوقت الحالي بكاليفورنيا مع زوجته "ميجان" بعد أن ابتعد عن العائلة الملكية بسبب خلافاته معها، دأب على مهاجمة وسائل الإعلام البريطانية وملاحقتها قضائيا فيما يحمل الأمير الصحف الشعبية مسؤولية مقتل والدته الأميرة دينا في حادث سير عام 1997 في باريس، عندما كان المصورون يلاحقونها مستنكرا طريقة تعامل الصحف البريطانية مع زوجته "ميجان"، والتي تعد أحد العوامل التي دفعته إلى مغادرة المملكة المتحدة والانسحاب من العائلة الملكية.

وفي المحاكمة الجارية التي انطلقت خلال الشهر الفائت؛ يتهم هاري ومدعون آخرون الدار الناشرة للصحيفة باستخدام وسائل غير قانونية لجمع معلومات عنهم؛ من بينها التنصت على رسائل هاتفية خاصة بهم بين العامين 1995 و2001.

واعترفت مجموعة ميرور جروب نيوز بيبر الناشرة لديلي ميل في المستندات التي عرضت في بداية المحاكمة على وجود عدة أدلة على جمع معلومات بشكل غير قانوني واعدة بعدم تكرار ما حدث.

وفي المقابل رفض وكيل الدفاع عنها باتهاماتها بالتنصت على الرسائل الصوتية مركزا على توقيت هذه الوقائع التي سجلت في مرحلة كان يتولى بها أشخاص آخرون إدارة مجموعة ميرور جروب نيوز بيبر الناشرة لديلي ميل.

ويعد آخر ظهور للأمير هاري في بريطانيا إلى حضور حفل تتويج والده في السادس من مايو الماضي ضمن زيارة أتت بعد أسابيع من التكهنات، في أعقاب الجدل الذي أثارته مذكراته.

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