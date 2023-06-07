الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لصاحب ورشة ملابس وسائق بسبب الهيروين بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة صاحب ورشة ملابس وسائق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

كانت أحالت النيابة المتهمين صاحب ورشة ملابس، و سائق مقيمان مركز ههيا للمحاكمة الجنائية؛ بتهم إحراز كمية من جوهر مخدر الهيروين، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائها بمدينة ههيا.

محكمة جنايات الزقازيق صاحب ورشة ملابس سائق 100 الف المستشار محمد عبدالكريم

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