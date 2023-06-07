عمومية "القناة للتوكيلات" تقر موازنة 2023 - 2024 بأرباح مستهدفة 260 مليون جنيه

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، على الموازنة التقديرية للشركة لعام 2023 - 2024.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، إنه من المستهدف أن تحقق الشركة إيرادًا للنشاط الاساسي قدره 75 مليون جنيه، وصافي ربح قدره 260 مليون جنيه.

ووافقت الجمعية على الموازنة الاستثمارية المقترحة في حدود مبلغ 8.5 مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية على تعيين كل من ساندرا سامي جورج حداد وداليا حسني إبراهيم الدياسطي كعضويتين مستقلتين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة اعتبارًا من 25 فبراير 2023.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على نقل ملكية الأرض الكائنة بمدينة نويبع بمساحة 1200 متر مربع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبحري حق الرقبة بقيمتها الدفترية مع احتفاظ القناة للتوكيلات الملاحية بحق استغلال الأراض، واستعمالها على أن تتحمل ما يرتبط بالأرض، وما عليها من مباني ومصروفات وتكاليف.

يشار إلى أن القناة للتوكيلات الملاحية، سجلت صافي ربح بلغ 216.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 143.42 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى زيادة العوائد من شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات، وإثبات العائد باكمل قيمته دون تقسيمه على استحقاق الفترة.