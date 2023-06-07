نقلة حضارية..  أهالي إمبابة يشيدون بتطوير الطرق أسفل محطات المترو

تواصل محافظة الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الواقعة أسفل محطات مترو أنفاق البوهي والقومية ومطار إمبابة والتي يجري العمل عليها ضمن أعمال إنشاء محطات الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق وتوسعات محور ٢٦ يوليو، وذلك بتوجيهات من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وهو الأمر الذي استقبله الأهالي وسكان المناطق بفرحة وسعادة عارمة.

تقول نوال محمود، إحدى أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن أعمال تطوير أسفل محطات مترو أنفاق البوهي والقومية والمناطق المحيطة، سوف تحدث نقلة حضارية للمنطقة، وينقذها من العشوائية خاصة وأن جميع الأهالي في انتظار افتتاح خط المترو والانتهاء من أعماله الجارية.

وتابع أنه لابد من وضع كاميرات مراقبة ووضع قوانين رادعة لكل المخالفين، الذين يتسببون في تشويه المنظر العام وأعمال التطوير من خلال إلقاء القمامات في الشوارع وأسفل أعمال مترو أنفاق القومية والبوهي وشارع مطار إمبابة.

من جهته، أكد محمود محفوظ، أحد أهالي منطقة إمبابة، التابعة لمحافظة الجيزة، أنه بالفعل هناك العديد من الأهالي يستغلون أعمال التطوير والتجديد ويقومون بإلقاء القمامة على الطرق، مطالبًا بوضع قانون رادع لهؤلاء المخالفين وعمل دوريات مستمرة لتأمين أعمال التطوير وتنفيذ خط مترو الأنفاق.

واستكمل حديثه بأن الأهالي في انتظار انتهاء الأعمال لخط المترو والذي بمجرد افتتاحه سوف يحدث نقلة كبيرة في المنطقة، لافتًا إلى أن وجوده سوف يساعد في تجديد وتطوير الأماكن المجاورة له.

وأشاد ياسر محمود، أحد أهالي منطقة إمبابة، التابعة لمحافظة الجيزة، بالمشروعات التي سوف يتم تنفيذها أسفل مترو الأنفاق والتي سوف تكون فرصة كبيرة لتوظيف العديد من الشباب العاطل، كما أنها استغلال للمساحات بدلًا من استخدامها في تلال القمامة أو إشغالها من قِبَل أصحاب المحال، علاوة على أنها سوف تغير شكل البيوت والعقارات من خلال تجديد وطلاء واجهات البيوت مما يزيد شكلها الجمالي.