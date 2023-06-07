الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع ممرض في حادث تصادم بالشرقية

جثة
جثة

لقي ممرض مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل بطريق "أبو عمر- أبوكبير" نطاق مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزي بوصول ممرض خاص بمستشفى الصفا بأبوكبير ومقيم بالعلاقمة مركز ههيا، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية حدوث وفاته إثر تعرضه لحادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها  وسيارة ربع نقل بطريق " أبوعمر- أبوكبير" نطاق مركز أبوكبير، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزى.

تم التحفظ على قائد السيارة والدراجة البخارية والسيارة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التىصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

ممرض دراجة بخارية سيارة ربع نقل مركز أبوكبير محافظة الشرقية

الأكثر قراءة

غدًا.. افتتاح أكبر تجمع لصناع الأثاث بمدينة نصر

مصرع 4 وإصابة 11 في حادث تصادم على طريق طنطا - كفر الشيخ

وزير الإسكان يلتقى نظيره الزامبى لبحث التعاون بين البلدين

وصول 2500 رأس عجول حية لميناء سفاجا البحري استعدادًا لعيد الأضحى

شركات الاتصالات الأربع فى مصر توقع عقود العمل بالطاقة النظيفة

استمرار تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"