مصرع ممرض في حادث تصادم بالشرقية

لقي ممرض مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل بطريق "أبو عمر- أبوكبير" نطاق مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزي بوصول ممرض خاص بمستشفى الصفا بأبوكبير ومقيم بالعلاقمة مركز ههيا، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية حدوث وفاته إثر تعرضه لحادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها وسيارة ربع نقل بطريق " أبوعمر- أبوكبير" نطاق مركز أبوكبير، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزى.

تم التحفظ على قائد السيارة والدراجة البخارية والسيارة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التىصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.