الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران حلب للروم الأرثوذكس يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

مطران حلب والاسكندرون
مطران حلب والاسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس

"لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة".. بهذه الكلمات ناشد المطران بولس يازجي مطران حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس، طلبة الثانوية العامة.

 

وقال مطران حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس في رسالته لطلبة الثانوية العامة: "أيّها الأبناء الأحباء نعمة لكم وسلام من لدن الله".

 

وأضاف المطران: ما أجمل كلمات بولس الرسول إلى تلميذه الشاب تيموثاوس، حينما قال له: "أذكّرك أن تُضرم موهبة الله فيك، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة".

وأضاف: أنتم على عتبة مفصلية في الحياة بعد هذا الامتحان تأخذون الوجهة التي تسعون إليها، أو لا سمح الله تأخذون غيرها مما هو قريب إلى مشتهاكم أو بعيد عنه أيضا.. هذا العبور إلى حيث "نريد ونشتهي" أو إلى حيث "لا نريد ونشتهي" يجعل لحظته مهيبة وربما مربكة.

 

وتابع: كلمتان أود أن أتأمل معكم بهما: "نجاح" و"امتحان". ماذا يَمتحنُ فينا هذا الفحص، هـل مـجرد "المعلومات"؟ وما هو النجاح الذي نريده، هل هو مجرد كسب بعض "العلامات"؟.

 

واستطرد المطران:  النجاح لا تحصره العلامات، النجاح هو أن تخرجو من الامتحان وأنتم أكثر تفاؤلا نحو الحياة وأحلامكم أكبر في المستقبل الذي ستبنوه.. نصلي أن يهبكم الله علامات مرتفعة، لكن نوصيكم أن تنجحوا بعد الامتحان بحبِّ المستقبل أكثر وتبني صورة له أفضل.. حذاري أن تحبط العلامات ما في صدوركم من رجاء كبير! حذاري أن تحدد العلامات نجاحكم أو فشلكم.. إن خضعتم "لنظام الامتحانات وأسئلته وأوقاته" فلا تخضعنّ قلوبكم لحدوده ومعاييره.. نلتم علامات جيدة؟ انطلقوا إلى قرارات كبيرة! نلتم علامات أقل لا تقبلو بقرار أصغر.

 

وأضاف: "الامتحان" إذاً ليس هو لمعلوماتكم بل لذاتكم، لطريقة دراستكم، لجديةٍ أو تهاونٍ فيكم يبرهنه امتحانُكم هذا العابر. اليوم تُمتحن "إرادتُكم" وهي أهم بكثير من معلوماتكم! كل امتحان يثمر إلى معرفة، إنها معرفة الذات.. أليس أن نعرف كم نحن جدّيون أو مهملون أفضلَ بكثير من معرفة كتاب عـــلوم.

 

وتابع: المعرفـة للذات تقود دائماً للأفضل، لهذه المعرفة الحاضر دائما مفيد: "إنَّ كل شيء (خير أم شر) يؤول إلى خير المؤمن".

 

وأشار المطران إلى أن الفشل هو أن نصغر، أو أن يخبو رجاؤنا.. حافظوا على "الكبير" في قلوبكم، والامتحان سيعلمكم كيف تحققون ما تشتهون.. ربما نفشل ولكن في طريقة تحقيق أحلامنا الكبيرة، لأننا سلكنا مثلاً في تهاون أو في عدم انتباه أو بطريقة دراسية غير موفقة، لكن لن نفشل في احتقار ما وهبه الله لنا من أحلام وطموحات كبيرة.

 

وتابع: "الامتحان يختبر طريقة عملنا وليس ما فينا! النجاح دوما في دربنا، وإذا ما تعثّر شيء فهو فقط اختبار طرائقنا، فيقودنا "الامتحان" إلى اختبار الصالح من الفاشل في طريقة تحصيلنا".

 

وأكد أن النجاح مصيركم، مهما تبدلت طرائقكم الدراسية وسواها.. لأن "النجاح" هو ما تريدونه والطرائق هي ما تسلكونه.. إرادتنا بالنجاح ثابتة وطرقنا تصلحها التوبةُ والخبرة.

 

واختتم: "أضرموا موهبة الله فيكم، لأنه لم يعطكم روح فشل بل روح نجاح وقوة".

مطران حلب والاسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس الثانوية العا الثانوية العام الثانوية العامة إسكندرون الأرثوذكس

الأكثر قراءة

اليوم.. استكمال محاكمة متهم في "خلية داعش ليبيا"

تموين الدقهلية تحيل 92 محضرًا للنيابة العامة

غرق طفل داخل ترعة بسوهاج

السبكى: 7 مليارات و605 ملايين جنيه تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

صحيفة إسبانية تدعو لزيارة مصر: بلد جميل يتميز بالتاريخ العريق وملئ بالكنوز

العراق يعلن قتل 4 إرهابيين بينهم والي شمال العاصمة في الطارمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية!

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"