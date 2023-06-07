الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 7-6-2023

الفضة
الفضة

الفضة لا تقل أهمية عن الذهب، حيث أنها من المعادن المهمة والتي تتدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية، والتي من أبرزها صناعة الاكسسورات، حيث لجأء الكثير من المواطنين إلى معدن الفضة خاصة بعد ارتفاع أسعارالذهب خلال الفترة الماضية.

أسعار الفضة اليوم الأربعاء في بورصة المعادن

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأربعاء 7 يونيو سعر  23.39 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.76 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8  اليوم في بورصة المعادن           

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأربعاء 7 يونيو سعر22.41مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.73 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم في بورصة المعادن      

سجلت أسعارجرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأربعاء 7 يونيو سعر 21.64مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.70 دولار أمريكي.

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة المعادن

قائمة أسعار الفضة اليوم الخميس 1 يونيو في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة المعادن

أسعار الفضة في بورصة المعادن اليوم الخميس 25 مايو 2023

جرام فضة عيار 916 اليوم في بورصة المعادن 

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916  اليوم الأربعاء 7 يونيو سعر 21.43مقابل السعر العالمي والذي سجل0.69 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)اليوم في بورصة المعادن  

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)  20.47 اليوم الأربعاء 7 يونيو سعر 20.47مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.66 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 800 اليوم في بورصة المعادن 

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الأربعاء 7 يونيو سعر 18.72مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.61 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750 اليوم في بورصة المعادن        

سجلت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الأربعاء 7 يونيو سعر  17.55مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.57 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585 اليوم في بورصة المعادن      

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الأربعاء 7 يونيو سعر 13.69مقابل السعر العالمي والذي سجل  0.44 دولار أمريكي.

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