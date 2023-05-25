أسعار الفضة في بورصة المعادن اليوم الخميس 25 مايو 2023

شهد معدن الفضة إقبال كبير من المواطنين على شرائه خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب، وشهدت أسعار الفضة استقرارا في الأسعار خلال الساعات الأولي من التعاملات الصباحية اليوم الخميس 25 مايو 2023.

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس 25 مايو

سجل سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس 25 مايو 22.88 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.74 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس 25 مايو

سجل سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس 25 مايو 21.92 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.71 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس 25 مايو

سجل سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس 25 مايو 21.16 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.68 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس 25 مايو

سجل سعر جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس 25 مايو 20.96 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.68 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)اليوم الخميس 25 مايو

سجل سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الخميس 25 مايو 20.02 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.65 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 800 اليوم الخميس 25 مايو

سجل سعر جرام فضة عيار 800 اليوم الخميس 25 مايو 18.30 اليوم الخميس 25 مايو 20.02 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.59 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس 25 مايو

سجل سعر جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس 25 مايو اليوم الخميس 25 مايو20.02 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.56 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس 25 مايو

جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس 25 مايو 13.38 اليوم الخميس 25 مايو20.02 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.43 دولار أمريكي.