الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة في بورصة المعادن اليوم الخميس 25 مايو 2023

أرشفية
أرشفية

شهد معدن الفضة إقبال كبير من المواطنين على شرائه خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب، وشهدت أسعار الفضة استقرارا في الأسعار خلال الساعات الأولي من التعاملات الصباحية اليوم الخميس 25 مايو 2023.

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس 25 مايو

سجل سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس 25 مايو 22.88 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.74 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس 25 مايو 

سجل سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس 25 مايو 21.92 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.71  دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس 25 مايو   

سجل سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس 25 مايو 21.16 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.68 دولار أمريكي.

سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

أسعار الفضة اليوم الإثنين22 مايو في بورصة المعادن

سعر الدولار اليوم الخميس 25 /5 /2023 فى البنوك المصرية

جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس 25 مايو  

سجل سعر جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس 25 مايو 20.96 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.68 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)اليوم الخميس 25 مايو     

سجل سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الخميس 25 مايو 20.02 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.65 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 800 اليوم الخميس 25 مايو     

سجل سعر جرام فضة عيار 800 اليوم الخميس 25 مايو 18.30 اليوم الخميس 25 مايو 20.02 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.59 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس 25 مايو    

سجل سعر جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس 25 مايو اليوم الخميس 25 مايو20.02 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.56 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس 25 مايو     

جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس 25 مايو 13.38 اليوم الخميس 25 مايو20.02 جنيها مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.43 دولار أمريكي.

معدن الفضة الأسعار خلال الساعات الأولي سعر جرام فضة نقي جرام فضة بريطاني جرام فضة استرليني جرام فضة عيار 916

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