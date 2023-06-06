شهدت أسعار الفضة بحث كثير خلال الساعات الماضية، وتعتبر الفضة من أهم المعادن والتي تتدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الأكسسورات.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة المعادن.

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 6 يونيو

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 6 يونيو

بلغ متوسط أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة المعادن سعر 23.37 جنيها مقابل السعر الأمريكي 0.76 دولار أمريكي.

أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء 6 يونيو

بلغ متوسط أسعارجرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة المعادن سعر 22.39 جنيها مقابل السعر الأمريكي 0.73 دولار أمريكي.

أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء 6 يونيو

بلغ متوسط أسعارجرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة المعادن سعر 21.61 جنيها مقابل السعر الأمريكي 0.70 دولار أمريكي.

أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 6 يونيو

بلغ متوسط أسعارجرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة المعادن سعر21.40 جنيها مقابل السعر الأمريكي 0.69 دولار أمريكي.

أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 6 يونيو

بلغ متوسط أسعارجرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة المعادن سعر 20.45 جنيها مقابل السعر الأمريكي 0.66 دولار أمريكي.

أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 6 يونيو

بلغ متوسط أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة المعادن سعر 18.69

جنيها مقابل السعر الأمريكي 0.61 دولار أمريكي.

أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 6 يونيو

بلغ متوسط أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة المعادن سعر17.53

جنيها مقابل السعر الأمريكي 0.57 دولار أمريكي.

أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء 6 يونيو

بلغ متوسط أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة المعادن سعر 13.67جنيها مقابل السعر الأمريكي 0.44 دولار أمريكي.