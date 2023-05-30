الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة المعادن

فضة
فضة

استمرت أسعار الفضة تتصدر محركات البحث جوجل خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب حيث أن الفضة من المعادن التي لا تقل أهميها في أستخدامتها عن الذهب، حيث أنها تتدخل في عدد كبير من الصناعات والت يمن أهمها صناعة الاكسسورات.

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

وتقدم الـ"الدستور" إلي متابعيها أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 30 مايو خلال مستهل التعاملات في بوصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

 جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم في بورصة المعادن 

 قدرات أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9  اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة المعادن بـ 22.87 بالجنيه المصري، مقابل السعر بالدولار الامريكيوالذي بلغ  0.74 دولار .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم في بورصة المعادن   

 قدرات أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة المعادن بـ21.91 بالجنيه المصري، مقابل السعر بالدولار الامريكيوالذي بلغ 0.71 دولار .

جرام فضة استرليني عيار 92.5اليوم في بورصة المعادن        

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة المعادن بـ21.16 بالجنيه المصري، مقابل السعر بالدولار الامريكيوالذي بلغ  0.68 دولار .

جرام فضة عيار 916 اليوم في بورصة المعادن 

 قدرات أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة المعادن بـ 20.95 بالجنيه المصري، مقابل السعر بالدولار الامريكيوالذي بلغ  0.68 دولار .

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في بورصة المعادن 

 قدرات أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة المعادن بـ20.01 بالجنيه المصري، مقابل السعر بالدولار الامريكيوالذي بلغ   0.65 دولار .

جرام فضة عيار 800 اليوم في بورصة المعادن 

 قدرات أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة المعادن بـ 18.30بالجنيه المصري، مقابل السعر بالدولار الامريكيوالذي بلغ  0.59 دولار .

جرام فضة عيار 750 اليوم في بورصة المعادن 

 قدرات أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة المعادن بـ 17.15بالجنيه المصري، مقابل السعر بالدولار الامريكيوالذي بلغ  0.56 دولار .

جرام فضة عيار 585 اليوم في بورصة المعادن 

 قدرات أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة المعادن بـ13.38بالجنيه المصري، مقابل السعر بالدولار الامريكيوالذي بلغ  0.43 دولار .

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