الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

الذهب
الذهب

مع بداية ساعات الصباح ارتفعت معدلات البحث عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر لمعرفة آخر تطورات المعدن الأصفر في السوق المصري خاصة عيار 21. 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

يعرض موقع “الدستور” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمختلف الأعيرة المتاحة في السوق المصري. 

سعر الذهب عيار 24      

بيع 2629 جنيها

 شراء 2651 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22   

بيع 2410 جنيهات

شراء 2430 جنيها

سعر الذهب عيار 21

 بيع 2300 جنيه

شراء 2320 جنيها

سعر الذهب عيار 18

بيع 1971 جنيها

شراء 1989 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1533 جنيها

شراء 1547 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1314 جنيها

شراء 1326 جنيها 

سعر الأونصة      

بيع 81749 جنيها

شراء 82459 جنيها

سعر الجنيه الذهب

بيع 18400 جنيه 

شراء 18560 جنيهاً

سعر الكيلو

بيع 2,628,571 جنيه

شراء 2,651,42 جنيه

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شعبة الذهب تشجع: "اشتروا الذهب دلوقتي"

في ظل هذا الانخفاض الحالي في أسعار الذهب شجع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية،  المواطنين على شراء الذهب واستغلال هذا الانخفاض في سعر الذهب، موضحًا أن الفترة المقبلة سيكون هناك صعود في سعر الذهب، فالمقبلون على الزواج أو المستثمرون من الممكن أن يشتروا في هذه الفترة.

وتابع: سعر الذهب من قبل قد وصل إلى 2800 جنيه لـ عيار 21، ولكن اليوم وصل السعر إلى 2350.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

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كيف يتعرف التاجر على الذهب الأصلى والمزيف؟

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