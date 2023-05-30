أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
مع بداية ساعات الصباح ارتفعت معدلات البحث عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر لمعرفة آخر تطورات المعدن الأصفر في السوق المصري خاصة عيار 21.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
يعرض موقع “الدستور” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمختلف الأعيرة المتاحة في السوق المصري.
سعر الذهب عيار 24
بيع 2629 جنيها
شراء 2651 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2410 جنيهات
شراء 2430 جنيها
سعر الذهب عيار 21
بيع 2300 جنيه
شراء 2320 جنيها
سعر الذهب عيار 18
بيع 1971 جنيها
شراء 1989 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1533 جنيها
شراء 1547 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1314 جنيها
شراء 1326 جنيها
سعر الأونصة
بيع 81749 جنيها
شراء 82459 جنيها
سعر الجنيه الذهب
بيع 18400 جنيه
شراء 18560 جنيهاً
سعر الكيلو
بيع 2,628,571 جنيه
شراء 2,651,42 جنيه
شعبة الذهب تشجع: "اشتروا الذهب دلوقتي"
في ظل هذا الانخفاض الحالي في أسعار الذهب شجع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، المواطنين على شراء الذهب واستغلال هذا الانخفاض في سعر الذهب، موضحًا أن الفترة المقبلة سيكون هناك صعود في سعر الذهب، فالمقبلون على الزواج أو المستثمرون من الممكن أن يشتروا في هذه الفترة.
وتابع: سعر الذهب من قبل قد وصل إلى 2800 جنيه لـ عيار 21، ولكن اليوم وصل السعر إلى 2350.