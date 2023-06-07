الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ"الشاهد": الإخوان حاولوا الاعتداء على محمد بديع بالسجن

مختار نوح
مختار نوح

قال المفكر والباحث القانوني مختار نوح، إن الإخوان داخل السجون لديهم نوع من أنواع الازدواجية والشيزوفرينيا، وأنه رأى محمد بديع، والبعض يحاول ضربه ضربًا مبرحًا والبعض يغلق الباب في وجهه، والبعض يصرخ فيه، وحصل هذا معه ومع غيره.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي والدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بديع، كان شخصية طيبة جدًا وليس له قدرة على تحليل الأمور، مشيرًا إلى أنه يرى أنه تورط في كل ماحدث، لأن طبيعة بديع الذي يطعم القطة، ليس من يوافق على أن يقتل النائب العام، وأكيد يقولون له إنهم ليسوا هم من قتلوه.

محمد بديع قابل للخداع

وتابع، أن "بديع"، قابل للخداع،  إذا لم يكن متقن الخداع لدرجة تخدعه هو شخصيًا، وهذا ما رأه بعينه.

مختار نوح الإخوان يحيى موسي السذاجة خيرت الشاطر

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