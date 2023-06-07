الثانى على الإعدادية بالغربية: تنظيم الوقت والمواظبة على الصلاة سر تفوقى

أكد مصطفى محمد أسامة أبو فرحة، الثانى مكرر فى امتحانات الإعدادية بمحافظة الغربية، أن تنظيم الوقت هو العامل الأساسي فى النجاح.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المواظبة على الصلاة وخاصة صلاة الفجر هى مفتاح التفوق فى الامتحانات، مشيرا إلى أنه كان يستذكر دروسه يوميا من 3 إلى 4 ساعات.

وأضاف أنه يتطلع أن يكون طبيبا مثل جده، حيث إنه من كبار أساتذة الطب بالمحافظة، مشيرا إلى أن والدته كانت دائما تسانده بكل قوة وتلبى احتياجاته بكل حب.

وكشف أنه يشجع النادى الأهلى بكل قوة فهو نادى القرن ومخزن البطولات، وأضاف أنه كان يحصل على دروس خصوصية فى كل المواد مثله مثل جميع أقرانه من المدرسة والمدارس الأخرى.