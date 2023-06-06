الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزراء وسياسيون وشخصيات عامة فى عزاء شقيقة عصام شرف (صور)

عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف

استقبل الدكتور عصام شريف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، المعزّين في وفاة شقيقته التي وافتها المنية مساء اليوم الثلاثاء، بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، حيث شهد العزاء توافد عدد من المسئولين ونجوم المجتمع.

وقدم الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق، والمهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السابق واجب العزاء لأسرة الفقيدة.

كما حضر، مساء اليوم، د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى مسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء.

وأعلن ابن الراحلة وفاتها السبت الماضي، كما تمت إقامة صلاة الجنازة عليها، عقب صلاة ظهر ذلك اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور عدد من الشخصيات العامة.

عزاء شقيقة عصام شرف

عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف
عزاء شقيقة عصام شرف

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