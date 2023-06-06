الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تكريم فريدة فهمي بقصر السينما الأحد المقبل

فريدة فهمي
فريدة فهمي

أعلن تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، ومدير قصر السينما، أن قصر السينما يستضيف الفنانة القديرة فريدة فهمي، الأحد المقبل، في السابعة مساء.


وتحل الفنانة القديرة فريدة فهمي ضيفة على جمهورها في ندوة يديرها المخرج الكبير عادل عوض.

عرض فيلم غرام في الكرنك
بعدها يتم تسليم شهادة تقدير من وزارة الثقافة ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما سيتم عرض فيلم غرام في الكرنك، وهو من إخراج علي رضا وبطولتها مع محمود رضا.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال فراشة الاستعراض فريدة فهمي، فيلم أسياد وعبيد إنتاج عام 1978 أمام محمود ياسين، حسين فهمي ومجموعة كبيرة من النجوم.

الهيئة العامة لقصور الثق الهيئة العامة لقصور الهيئة العامة لقصور الثقاف الثقافة السينمائية الدكتورة نيڤين الكيلانى الهيئة العامة لقصور الثقافة العامة لقصور الثقافة

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