فريق هندسة المنصورة يفوز بمسابقة كلية الحقوق لأفضل فيديو وثائقى لحماية الييئة

أعلنت كلية الحقوق جامعة المنصورة عن الفائزين بمسابقة تحت عنوان "افضل فيديو وثائقى لحماية البيئة " والتى أطلقتها الكلية تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع وإشراف الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق وتنظيم الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وصرح الدكتور علاء التميمي وكيل كلية الحقوق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه فاز بالمسابقة فريق كلية الهندسة ويضم الطالبان محمد عماد محمد سيد احمد مصطفى السيد السيد البرهمتوشى بالفرقة الثانية بقسم ميكاترونكس .

وأضاف أن جائزة كلية الحقوق لأفضل فيديو وثائقى لحماية البيئة تعد نموذج لموقف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الكلية لخدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة وهو نهج تسعى من خلاله الكلية لحماية وصون البيئة باعتباره مرتكزا أساسيا لمبدأ تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة وحماية وصون الموارد الطبيعية .

وأشار إلى أنه كان قد تم تحديد شروط المشاركون بأنه يحق للأفراد عمل فريق عمل بحد أقصى ثلاث أفراد أو المجموعات أو المعاهد أو الهيئات أو المنظمات الاشتراك فى هذه الجائزة كما حددت مجالات الجائزه أن يكون الفيديو المقدم يشكل إسهاما بارزا فى إحدى المجلات الآتية "صون البيئة والموارد الطبيعية وحماية المحيط الحيوي والتعليم والتدريب البيئى والحفاظ على التراث الطبيعى للإنسانية وخلق الوعى البيئى من خلال إعداد المعلومات البيئية البناءه وتأسيس وإدارة المناطق المحميه مثل المحميات وأماكن الآثار الطبيعية العالمية وترشيد الاستهلاك ورفع الوعى".

كما حددت شروط المسابقة أيضا أن يكون الحد الأقصى للفيديو ٥ دقائق وأن يقدم أفكارا وحلول ابتكارية تساهم فى الحفاظ على البيئة وأن يتسم الفيديو بجودة عالية وأن يرفع الفيديو على اللينك الموجود فى الخانة المخصصة أو أن يسلم الفيديو محمل على اسطوانة أو فلاشة لمكتب الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال أسبوعين بحد أقصى ١ مايو القادم .

كما أعلنت الكلية أن جائزة المسابقة ستكون عبارة عن درع الكلية وشهادة تقدير تحمل اسم "جائزة كلية الحقوق لحماية البيئة" وتحمل شهادة التقدير شعار كلية الحقوق تسلمه إدارة الكلية بحضور جمع علمى من المهتمين بالبيئة والحفاظ عليها ومن المهتمين بالنشاط الفكرى والعلمى للإنسان .