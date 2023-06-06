الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: لا يجوز إخراج الزكاة لهؤلاء (فيديو)

الشيخ محمد عبد السميع
الشيخ محمد عبد السميع

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول جواز إخراج الزكاة للأبناء، قائلًة: “بنتي ميسورة الحال هل يجوز إخراج الزكاة لها؟”.

وقال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "لا يجوز شرعًا إعطاء الزكاة إلى الأصول ولا الفروع، فلا تجوز الزكاة على الجد أو الجدة أو الأب أو الأم، وبالتالى لا تجوز للأبناء أو الأحفاد". 

وتابع: "بنتك كمان حالها ميسور يعنى غنية، والزكاة لا تجوز إلا للفقراء، يبقى لا تجوز فى الحالتين، ولو الأصول والفروع حالتهم فقيرة يبقى فى باب تانى وهو الصدقات نطلع لهم من الصدقات".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=tAvbn9W-8t8

 

الدكتور محمد عبدالسميع دار الافتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فتاوى الناس

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

جهاز السويس الجديدة: ضخ 200 مليون استثمارات جديدة لانتاج النجيل الصناعي

“جنايات الإسكندرية” تحيل أوراق عامل قتل طليقته وأصاب شقيقتها للمفتي

محافظ بني سويف: "الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" أبرز مبادرات التنمية المستدامة

البنك الدولي: توقعات بانتعاشة جديدة بمعدلات نمو الشرق الأوسط خلال 2024

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

" محافظون وتجارب 3 ".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"