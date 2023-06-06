أمين الفتوى: لا يجوز إخراج الزكاة لهؤلاء (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول جواز إخراج الزكاة للأبناء، قائلًة: “بنتي ميسورة الحال هل يجوز إخراج الزكاة لها؟”.

وقال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "لا يجوز شرعًا إعطاء الزكاة إلى الأصول ولا الفروع، فلا تجوز الزكاة على الجد أو الجدة أو الأب أو الأم، وبالتالى لا تجوز للأبناء أو الأحفاد".

وتابع: "بنتك كمان حالها ميسور يعنى غنية، والزكاة لا تجوز إلا للفقراء، يبقى لا تجوز فى الحالتين، ولو الأصول والفروع حالتهم فقيرة يبقى فى باب تانى وهو الصدقات نطلع لهم من الصدقات".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



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