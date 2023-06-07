الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى محلات الصاغة المصرية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في محلات الصاغة المصرية أحد أبرز الكلمات البحثية التي يطالعها يوميا الملايين من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية حيث تشهد الأسواق تراجعا في الأسعار بفعل تراجع في أسعار الأوقية بالبورصة العالمية بفعل ارتفاع الدولار عقب تقرير عن قوة الوظائف الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في محلات الصاغة المصرية

تراجع في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في محلات الصاغة المصرية بقيمة 10 جنيهات، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الدول العربية نحو 2340 جنيها عقب التراجع في قيمة الأوقية بالبورصة العالمية، حيث سجلت مستوى 1943.5 دولار.

ومن المتوقع أن يستمر انخفاض سعر المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة بفعل تعافي الدولار الأمريكي والذي تجمعه بالمعادن النفس علاقة عكسية وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة دون مصنعية:


سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2685.75 جنيه.
الشراء 2674.25 جنيه.
سجل الهبوط نحو 11.5 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2462 جنيها.
الشراء 2451.5 جنيه.
سجل الهبوط نحو 10.5 نقطة.

txt

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-6-2023

txt

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 6-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2350 جنيها.
الشراء 2340 جنيها.
سجل الهبوط نحو 10 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2014.5 جنيه.
الشراء 2005.75 جنيه.
سجل الهبوط نحو 8.5 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1566.75 جنيه.
الشراء 1560 جنيها.
سجل الهبوط نحو 6.75 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1342.75 جنيه.
الشراء 1337.25 جنيه.
سجل الهبوط نحو 5.75 نقطة.


 

txt

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي لـ 78.18 دولار

txt

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1007.25 جنيه.
الشراء 1002.75 جنيه.
سجل الهبوط نحو 4.25 نقطة.


سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 18800 جنيه.
الشراء 18720 جنيها.
سجل الهبوط نحو 80 نقطة.

 


سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1960$.
الشراء 1958$.
سجل الهبوط نحو 2 نقطة.

 

اقرأ المزيد

موعد تنسيق التمريض 2023

اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب محلات الصاغة سعر جرام الذهب جرام الذهب عيار 24

الأكثر قراءة

مختار نوح لـ"الشاهد": الإخوان حاولوا الاعتداء على محمد بديع بالسجن

وزير الدفاع الروسى: أوكرانيا فشلت فى هجومها الموعود

باريس.. اعتقال 5 إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى الأسواق المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

مختار نوح لـ "الشاهد": اقتحام رابعة كان عملاً عبقريًا.. والدم وشهداء رابعة سذاجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الروائى الكويتى عبد الوهاب الحمادى يروى حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"