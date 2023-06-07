أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى محلات الصاغة المصرية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في محلات الصاغة المصرية أحد أبرز الكلمات البحثية التي يطالعها يوميا الملايين من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية حيث تشهد الأسواق تراجعا في الأسعار بفعل تراجع في أسعار الأوقية بالبورصة العالمية بفعل ارتفاع الدولار عقب تقرير عن قوة الوظائف الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في محلات الصاغة المصرية

تراجع في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في محلات الصاغة المصرية بقيمة 10 جنيهات، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الدول العربية نحو 2340 جنيها عقب التراجع في قيمة الأوقية بالبورصة العالمية، حيث سجلت مستوى 1943.5 دولار.

ومن المتوقع أن يستمر انخفاض سعر المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة بفعل تعافي الدولار الأمريكي والذي تجمعه بالمعادن النفس علاقة عكسية وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة دون مصنعية:



سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2685.75 جنيه.

الشراء 2674.25 جنيه.

سجل الهبوط نحو 11.5 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2462 جنيها.

الشراء 2451.5 جنيه.

سجل الهبوط نحو 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2350 جنيها.

الشراء 2340 جنيها.

سجل الهبوط نحو 10 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2014.5 جنيه.

الشراء 2005.75 جنيه.

سجل الهبوط نحو 8.5 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1566.75 جنيه.

الشراء 1560 جنيها.

سجل الهبوط نحو 6.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1342.75 جنيه.

الشراء 1337.25 جنيه.

سجل الهبوط نحو 5.75 نقطة.





سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1007.25 جنيه.

الشراء 1002.75 جنيه.

سجل الهبوط نحو 4.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 18800 جنيه.

الشراء 18720 جنيها.

سجل الهبوط نحو 80 نقطة.



سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1960$.

الشراء 1958$.

سجل الهبوط نحو 2 نقطة.

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