الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي لـ 78.18 دولار

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، منذ قليل، عن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 5.04 دولار ليبلغ 78.18 دولار في التداولات مقابل 73.14 دولار في تداولات الخميس الماضي.

وفي السياق، تراجعت العقود الآجلة لـ خام برنت 23 سنتا أو 0.3 % إلى 76.48 دولار للبرميل، وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.4 في المئة ليسجل 71.90 دولار للبرميل.

كان برنت قد ارتفع بما بلغ 2.6 دولار أمس الاثنين، بينما زاد الخام الأميركي بما بلغ 3.3 دولار بعد بضع ساعات من قول السعودية إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو.

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي لـ 78.18 دولار في التعاملات 

ويأتي هذا الخفض الطوعي، وهو أكبر خفض تقرره السعودية منذ سنوات، بالإضافة إلى اتفاق أشمل لتحالف «أوبك+» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا للحد من المعروض في مسعى لدعم أسعار الخام، لكن الكثير من هذه التخفيضات التي أعلنت بعد اجتماع أوبك في فيينا يوم الأحد ربما لا يكون لها تأثير حقيقي، إذ خفضت المجموعة مستويات الإنتاج المستهدفة لكل من روسيا ونيجيريا وأنغولا لتتماشى مع مستويات الإنتاج الفعلي الحالية.

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