أيمن محسب يكشف أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار للنهوض بالاستثمار

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارًا لتحسين بيئة الأعمال، قضت على البيروقراطية التي كنا نعاني منها في مجال الاستثمار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتمع اليوم مع وزير العدل لتفعيل ما يتطلبه قانون الاستثمار وهو استجابة سريعة من قبل رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن العوائق التي كانت تواجه الاستثمار هي بطء الإجراءات، وأول قرار للرئيس كان تأسيس الشركات يتم في 10 أيام بعد أن كان يستغرق 8 أو 9 أشهر، وكذلك تكاليف التأسيس كانت عالية ووصلت إلى 22% من التكلفة القديمة.

القيادة السياسية لديها إرادة سريعة للتغيير

وأكد أن القيادة السياسية لديها إرادة سريعة للتغيير ونسميها قرارات حاسمة وهي التي تنعش الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي عندما يجد أن تأسيس الشركة يستغرق عام ونصف كان يعدل عن الفكرة بسبب تغير مناخ الاستثمار والدراسة التي أعدها، وهو الأمر الذي قضت عليه القرارات الأخيرة.