الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أيمن محسب يكشف أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار للنهوض بالاستثمار

أيمن محسب
أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارًا لتحسين بيئة الأعمال، قضت على البيروقراطية التي كنا نعاني منها في مجال الاستثمار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتمع اليوم مع وزير العدل لتفعيل ما يتطلبه قانون الاستثمار وهو استجابة سريعة من قبل رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن العوائق التي كانت تواجه الاستثمار هي بطء الإجراءات، وأول قرار للرئيس كان تأسيس الشركات يتم في 10 أيام بعد أن كان يستغرق 8 أو 9 أشهر، وكذلك تكاليف التأسيس كانت عالية ووصلت إلى 22% من التكلفة القديمة.

 القيادة السياسية لديها إرادة سريعة للتغيير 

وأكد أن القيادة السياسية لديها إرادة سريعة للتغيير ونسميها قرارات حاسمة وهي التي تنعش الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي عندما يجد أن تأسيس الشركة يستغرق عام ونصف كان يعدل عن الفكرة بسبب تغير مناخ الاستثمار والدراسة التي أعدها، وهو الأمر الذي قضت عليه القرارات الأخيرة. 

المجلس الأعلى للاستثمار تحسين بيئة الأعمال الدكتور مصطفى مدبولي بطء الإجراءات القيادة السياسية المستثمر الأجنبي

مواد متعلقة

برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

خبير يوضح تأثير قرارات المجلس الأعلى للاستثمار على الاقتصاد المحلي

أيمن الجميل : قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتوفير مستلزمات الإنتاج دفعة كبيرة للقطاعات الإنتاجية

برلمانى: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تدعم الاقتصاد الوطنى

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

هل تأخرنا فى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار؟.. محمد الباز يوضح

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

جهاز السويس الجديدة: ضخ 200 مليون استثمارات جديدة لانتاج النجيل الصناعي

“جنايات الإسكندرية” تحيل أوراق عامل قتل طليقته وأصاب شقيقتها للمفتي

محافظ بني سويف: "الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" أبرز مبادرات التنمية المستدامة

البنك الدولي: توقعات بانتعاشة جديدة بمعدلات نمو الشرق الأوسط خلال 2024

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

" محافظون وتجارب 3 ".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"