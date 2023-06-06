الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وفد "المجتمعات العمرانية" يتفقد انتظام العمل بمشروعات مدينة العلمين الجديدة (صور)

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

أستقبل المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء، وفد هيئة المجتمعات العمرانية بقيادة نائب رئيس الهيئة المهندس عبد المطلب عماره، يرافقه المهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وبعض من قيادات الهيئة في زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة.

واستهل نواب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويرافقهم المهندس وأئل سمير ومسئولي الجهاز الجوله بتفقد بمشروعي سكن مصر و الإسكان المتميز  

واوضح المهندس وائل سمير، أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاسكان المتميز تتضمن تنفيذ 35 عمارة سكنية بواقع 840 وحدة سكينة لمشروع  الاسكان المتميز بالعلمين.

وفيما يخص مشروع سكن مصر،  أشار رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلي أن المشروع سكن مصر  بتضمن تنفيذ 128 عمارة للاسكان المتوسط، بالاضافة الي ذلك انه هناك ارتفاع في نسبة انجاز مشروعات الطرق والمرافق والبنية التحتية  

واستكمل المهندس عبد المطلب عمارة وأحمد عمران والوفد المرافق لهم  المدينه التراثية  والتي تشمل تنفيذ البحيرة الرئيسية والحديقة المركزية والمسرح الروماني والحي القديم ومجمع السينمات ومجمع الفنادق حيث تقع المدينة التراثيةعلي مساحة 260 فدان  مرورا باعمال الكباري

وانتقل وفد المجتمعات العمرانية  بعد ذلك إلى الابراج الشاطئية والتي تضم تنفيذ 5 ابراج سكينة  كاملة التشطيبات والخدمات ويصل ارتفاع البرج الي 250 متر ويضم تنفيذ 68 دورا  .

وتابع الوفد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع عمارات  الداون تاون  وتتضمن تنفيذ 24 عمارة  سكينة بواقع 896 وحدة سكنية، كما يحتوي علي  أماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق وكافة الخدمات ،مشيرا إلي أن انتهت الجوله التفقدية اليوم لمدينة العلمين الجديدة بعرض فيديو كامل للمدينة بحضور النواب و المعاونين رئيس جهاز ولفيف من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

حيث أكد المهندس عبد المطلب عمارة على ضرورة  الالتزام بإنهاء جميع المشروعات و اللاند سكيب في الأوقات المحدد و الجوده المطلوبة.

الإسكان المتميز الأبراج الروماني العلمين الجديد المجتمعات العمرانية لمشروع سكن مصر

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