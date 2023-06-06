الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندي: وصوا أبنائكم بالأضحية عنكم بعد وفاتكم

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لابد من تنفيذ الأضحية إذا كان هناك وصية من المتوفي، وذلك لأنها أمانة وتأديتها واجبة وملزمة.

 الأضحية عن المتوفي 

وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يتعين على كبار السن توصية الأبناء في حال توفرت القدرة بأن يخصص جزء من ماله للأضحيه على روحه بعد الوفاة، وهذه الصدقة تتم من خلال دفع الصك.

جواز الأضحية عن المتوفي

وتابع: "روي عن على بن طالب رض الله عنه بأنه ضحى بكبشي وقال أن الرسول أوصاه بأن يضحي عنه".

وتابع: "النبي قام بذبح الكبش وقال عن أمتي وأهل بيتي وهذا يؤكد جواز الأضحية عن الوفاة".

 

 

خالد الجندي الأعلى للشئون الإسلامية جواز الأضحية على المتوفي لعلهم يفقهون دي ام سي

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