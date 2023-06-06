خالد الجندي: وصوا أبنائكم بالأضحية عنكم بعد وفاتكم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لابد من تنفيذ الأضحية إذا كان هناك وصية من المتوفي، وذلك لأنها أمانة وتأديتها واجبة وملزمة.

الأضحية عن المتوفي

وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يتعين على كبار السن توصية الأبناء في حال توفرت القدرة بأن يخصص جزء من ماله للأضحيه على روحه بعد الوفاة، وهذه الصدقة تتم من خلال دفع الصك.

جواز الأضحية عن المتوفي

وتابع: "روي عن على بن طالب رض الله عنه بأنه ضحى بكبشي وقال أن الرسول أوصاه بأن يضحي عنه".

وتابع: "النبي قام بذبح الكبش وقال عن أمتي وأهل بيتي وهذا يؤكد جواز الأضحية عن الوفاة".