الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية يكشف الآثار المترتبة على تفجير سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا

سد نوفا كاخوفكا
سد نوفا كاخوفكا

قال عبدالمسيح الشامي، خبير العلاقات الدولية، إن تفجير سد نوفا كاخوفكا، سيكون له تداعيات خطيرة، وسيؤدي لمشاكل كبيرة على صعيد البيئة في أوكرانيا، وكذلك حركة الجيوش الموجودة بالمنطقة خاصة أنها تقع تحت حركة القوات الروسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من هذا الانفجار هو إرباك حركة الجيوش الروسية خاصة أن هذه المنطقة تقع تحت حركة القوات الروسية، مؤكدًا أن هذا الانفجار يعد ضمن الهجوم المضاد الذي وعدت به أوكرانيا تجاه روسيا بالإضافة إلى العمليات التي نفذتها في الداخل الروسي. 

محطة زاباروجيا قد انهارت كليًا

وأوضح أن محطة زاباروجيا قد انهارت كليًا، وروسيا تحاول إخلاء المنطقة من سكانها لأن هناك خطرا كبيرا من انتقال الكهرباء عبر الماء وربما تؤدي لانعاكسات في الكهرباء،  كما أنها ستؤثر على البيئة الزراعية والسكان، لافتًا إلي أن الأخطار كبيرة جدًا وهي خسارة كبيرة لا تعوض.

خبير العلاقات الدولية تفجير سد نوفا كاخوفكا أوكرانيا القوات الروسية الهجوم المضاد

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