غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية رسلان

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، بدءاً من غد الأربعاء، قافلة طبية علاجية لأهالي قرية رسلان بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 7 و8 من يونيو الجاري، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن"، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد نظمت قافلة طبية علاجية في قرية بنى غنى التابعة لمركز سمالوط شمال المحافظة على مدار يومين متتاليين 31 مايو و 1 من شهر يونيو، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، إن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وأضاف، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية كانت قد نظمت أيضا، قافلة طبية علاجية في قرية شلقام بمركز بنى مزار شمال المحافظة على مدار يومين متتاليين 29 و 30 من شهر مايو الماضي، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان حيث تم إجراء الكشف الطبي وتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة للمستشفيات، وتقديم الأدوية للمواطنين مجانا.