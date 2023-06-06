الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية رسلان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، بدءاً من غد الأربعاء، قافلة طبية علاجية لأهالي قرية رسلان بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 7 و8 من يونيو الجاري، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن"، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد نظمت قافلة طبية علاجية في قرية بنى غنى التابعة لمركز سمالوط شمال المحافظة على مدار يومين متتاليين 31 مايو و 1 من شهر يونيو، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، إن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وأضاف، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية كانت قد نظمت أيضا، قافلة طبية علاجية في قرية شلقام بمركز بنى مزار شمال المحافظة على مدار يومين متتاليين 29 و 30 من شهر مايو الماضي، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان حيث تم إجراء الكشف الطبي وتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة للمستشفيات، وتقديم الأدوية للمواطنين مجانا.

صحة المنيا قافلة طبية أهالي قرية رسلان بمركز المنيا الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

تحرير 52 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

"خلطة أوسوريو".. كيف أعاد الكولومبى دوافع لاعبى الزمالك بعد الكبوة؟

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023 للعام الجديد

غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية رسلان

استرداد 175 فدان خلال حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنيا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

" محافظون وتجارب 3 ".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟