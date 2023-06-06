الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشارك فى اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة

محافظ أسوان
محافظ أسوان

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت رئيس الجمعية، وبمشاركة المختصين من الجهات المعنية. 

تناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالنهوض والارتقاء بجهود وأعمال الشركة. 

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالجهود المكثفة التى تقوم بها الشركة القابضة للسياحة والفنادق للاستغلال الأمثل للمنشآت السياحية والفندقية، توازياً مع أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية فى ظل رؤية متكاملة وممنهجة للارتقاء بصناعة السياحة طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية والتنفيذية فى هذا الشأن، للوصول للأهداف المرجوة التى تحقق عوائد إيجابية، والظهور بالمظهر المشرف والجاذب للوفود والأفواج السياحية. 

وثمن المحافظ الدور الرائد الذى تقوم به الشركة القابضة للسياحة والفنادق لتقديم منتج سياحى متميز وخدمات متنوعة، وعلى أعلى مستوى، وبالجودة والكفاءة الراقية التى تليق بأرض الكنانة من خلال إتاحة كافة سبل الراحة للزائرين من السائحين بمختلف جنسيات العالم، ولاسيما فى ظل التطوير الشامل للفنادق والمنشآت السياحية، بما يتواكب مع التطور العالمى فى مجال السياحة. 

أسوان التنمية العمرانية الشركة القابضة للسياحة والفنادق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تقنية الفيديو كونفرانس وزير قطاع الأعمال

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