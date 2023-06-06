الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تضرر فتاة من تعذيب شخص لكلب فى القليوبية

الأمن
الأمن

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بتعذيب "كلب" بالقليوبية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بتهديدها عقب إبلاغها عن واقعة قيامه بتعذيب كلب بمنزله المجاور لها بمحافظة القليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (27) مايو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من (موظف بإحدى جمعيات رعاية الحيوان) بتلقيه استغاثة من (إحدى السيدات "الشاكية") بقيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتعذيب "كلب" بمحل سكنه، وتم استدعاء والد المشكو فى حقه حضر وبصحبته "الكلب المشار إليه" وقرر بأنه خاص بنجله وأبدى برغبته فى تسليم "الكلب" للجمعية المشار إليها.. وبسؤال الشاكية (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) أيدت ما سبق. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تدريب الكلب، وأضاف بقيامه بتهديد الشاكية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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