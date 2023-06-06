الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لتشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالمرج

حبس
حبس

أمرت محكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المرج بالحبس سنة مع الشغل.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين ممدوح ح.، رضا ع.، وأسامة ب. عاطلين، قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب. 

وكانت بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج عدة بلاغات من الأهالي تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبعد عمل التحريات وتكثيف الإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلا عصابيا. 

وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية، وتم ضبط المتهمين بحوزتهم بعض المضبوطات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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