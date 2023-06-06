"الجمهورية الجديدة".. خدمات جديدة تقدمها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وصف السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 فى شرم الشيخ بأنها نقلة نوعيه كبيرة لمصر والمنطقة بأكملها بسبب الاهتمام بقضية المناخ.

وقال، خلال لقاءه علي قناة DMC، اليوم الثلاثاء، إنه في استضافة 60 الف شخص في حدث مثل كوب 27 هو إشراك جميع الفئات في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء غير المسبوقة على مستوى العالم، لتقديم مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ومشروعات غير هادفة للربح للمشاركة.

وعرف المشروعات الخضراء الذكية بأن الخضراء تعني استخدامه طاقة نظيفة من شمس أو رياح أو إعادة تدوير المخلفات، وذكية لاستخدام التكنولوجيا علي سبيل المثال التطبيقات، منوها ان المشروعات التي تم تقديمها للمشاركة في كوب 27 شارك بها 6300 مشروع ليفوز منها 162 مشروعا.

وتابع أنه تم تكريم القائمين علي تلك المشروعات من رئيس الوزراء وعرض مشروعاتهم على مؤسسات المالية للدولة والمستثمرين ليتم اختيار 18 مشروع للمشاركة في كوب27 بجوائز تقدر بـ 750 الف جنية و500 ألف و250 الف حسب الترتيب في الفوز الأول والثاني والثالث.

وعن النماذج التي فازت للمشاركة في كوب27: