القصة الكاملة لتصريحات حسن يوسف عن زوجته شمس البارودي

لمع نجمها بمجرد أن دخلت لعالم الفن في مطلع الستينيات، احتلت مكانتها داخل قلوب المشاهدين والجمهور بمنتهي السلاسة لتكون "شمس" الفن في السينما المصرية، وبطلة العديد من الأفلام خاصًة الإغراء منها، عادت بعد 40 عامًا لتتصدر التريند من جديد، على الرغم من بعدها عن الأضواء، وذلك بعد حديث الفنان حسن يوسف زوجها عنها.

حسن وشمس .. قصة حب قادتها الصدفة

قصة الحب التي ربطت بين حسن يوسف وشمس البارودي كانت الصدفة هي قائدها، عندما سافر الثنائي لتصوير فيلم سينمائي جديد، وقتها جذبت شخصيتها الفنان حسن يوسف، في سوريا، وأعجب بحبها للعائلة، والتواصل الدائم، والمستمر معهم حتى في وقت سفرها وعملها لذا أعجب بأخلاقها وجمالها، وتسرب الحب إلى قلبه.

تشجع الفنان حسن يوسف ليعترف بحبه لـ"شمس" إلا أنها رفضت الارتباط به عندما صارحها بذلك، خوفًا من سمعته آنذاك، إلا أنّه أكد حبه لها، وطلب منها الزواج على الفور بعد مقابلته لوالدها، وبسبب غيرة حسن يوسف الشديدة قررت شمس البارودي الاعتزال، إلا أن يوسف طلب منها عدم الإعلان عن اعتزالها قائلًا: "خليكي قاعدة متشتغليش مع حد غير معايا، ومن وقتها مشافتش الشغل تاني".

رفض شمس البارودي العمل مع الزعيم عادل إمام

تحدث الفنان حسن يوسف أثناء تكريمه بـ"قصر السينما"، عن رفض شمس البارودي العمل مع الزعيم عادل إمام بسبب رغبتها في اعتزال الفن، وذلك في فيلم «اتنين على الطريق» رغبت شمس الاعتذار عنه، من أجل خاطر الفنان حسن يوسف الذي لا يلعب دور البطولة أمامها، ولكن يلعبه الفنان عادل إمام"، إلا أنه اقنعها أن تلعب شخصتيها في الفيلم خاصًة أن الفيلم بيع بسبب اسم الزعيم.

وتابع: "الفيلم دا أنا كنت المخرج بتاعه، وشمس البطلة قدام عادل إمام، والفيلم اتباع باسم عادل إمام، وهي كانت رافضة في الأول تمثل قدام عادل إمام، بس أنا قولتلها متعتذرش عشان أنا كـ مخرج وضعي هايهتز، وقولتلها تكمل في الفيلم، وبالرغم إنه كان فيله حلو ومتصور في اليونان، بس للأسف منجحش أوي، وبالمناسبة إحنا صورنا اتنين على الطريق في اليونان كمان".

إعلان الاعتزال عقب العودة من العمرة

أكدت شمس البارودي من قبل أنها لن تعود للوسط الفني مرة أخرى وتبرأت بالفعل من كافة أعمالها الفنية بعد أداء العمرة 1982، وهناك وثيقة مرفقة بهذا تم نشرها بواسطتها لتقرر بعد عودتها من العمرة اعتزالها بشكل رسمي.

جاء في الوثيقة: من ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شاق مسلمًا شاق الله عليه، صدق رسول الله.. تُعلن السيدة شمس البارودي أن الأفلام التي تُعرض لها حاليًا أو مستقبلًا كلها أفلام قديمة، صُورت منذ سنوات بعيدة، كما تُعلن بأنها اعتزلت الفن نهائيًا بعد عودتها من العمرة منذ فبراير عام 1982.. وحسبي الله ونعم الوكيل.

وبعد مرور 40 عاما، ينتظر الجمهور عودة نجمة الإغراء شمس البارودي للشاشة من جديد، ليستمتعوا بأدوارها السينمائية الخالدة، إلا أن زوجها الفنان حسن يوسف، أكد أنها لن تعود، وذلك بسبب بعدها عن التمثيل، ورغبتها الشديدة في بقاءها بالمنزل لتصبح ربة منزل فقط لا غير.