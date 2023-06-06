شوجر دادي يتصدر.. الإيرادات الكاملة لـ9 أعمال سينمائية أمس

يتنافس هذه الفترة 9 أعمال سينمائية على شباك التذاكر أملاً في الاستحواذ بشكل كبير على الجمهور المتابع للاعمال الفنية بدور العرض السينمائي، حيث اشتعلت المنافسة أمس الاثنين بين فيلمي “شوجر دادي” لـ ليلى علوي و"يوم 13" لـ أحمد داوود على المركز الأول.

وحل فيلم “شوجر دادي” في المركز الأول بإيراد وصل إلى 191,597 ألف جنيه، وهو العمل الذي يلعب بطولته ليلى علوي وبيومي فؤاد.

وجاء في المركز الثاني فيلم “يوم 13” للفنان أحمد داوود ودينا الشربيني بإيراد وصل الى 135,786 ألف جنيه.

ويحاول فيلم “رهبة” منافسة العمليين بإيراد وصل الى 51,777 ألف جنيه وهو العمل الذي يشترك في بطولته كلا من أحمد الفيشاوي ونسرين امين ومصطفى غريب.

وجاء في المركز الرابع فيلم “بعد الشر”" بإيراد وصل الى 44,764 ألف جنيه مساء أمس الاثنين، وهو العمل الذي يلعب بطولته الفنان علي ربيع، ليتفوق على فيلم “هارلي” للفنان محمد رمضان الذي حقق إيراد وصل الى 41,099 الف جنية مساء امس الاثنين، في العمل الذي يتصدر الإيرادات الكلية بـ 30 مليون جنيه، منذ طرحه في موسم عيد الفطر الماضي.

وحل سادسًا فيلم “ب 19” للفنان سيد رجب بإيراد 21,312 ألف جنيه، ليقترب من حصد 100 ألف جنيه في أول أسبوع لعرضه، وهو العمل الذي يلعب بطولته الفنان سيد رجب والفنان أحمد خالد صالح، ويتناول قصة رجل عجوز يقوم بحراسه منزله من الغرباء.

وجاء سابعًا فيلم “ابن الحج احمد” للفنان شيكو، وهو العمل الذي يعد بمثابة بطولة جماعية بينه وبين سيد رجب ومصطفى غريب وحقق امس ايراد 6,846 جنية فقط .

وفي المركز الثامن جاء فيلم “مغامرات كوكو” للفنان بيومي فؤاد حيث حقق 1,280 جنية، وجاء في المركز الاخير فيلم “ساعه إجابة” بمبلغ 527 جنيه.