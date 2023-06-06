الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«رحلة في وجدان المدينة».. حلقة نقاشية ببيت المعمار المصري.. السبت

بيت المعمار المصري
بيت المعمار المصري

ينظم بيت المعمار المصري، عرض وحلقة نقاش تفاعلية، السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣، في مقر البيت بـ ٤ درب اللبانة من ميدان القلعة بالقاهرة، في تمام الساعة ٦ مساءً.

تدير الحلقة النقاشية الإعلامية منى الشايب، تحت عنوان "ذاكرة الحواس: رحلة في وجدان المدينة"، بصحبة جمهور بيت المعمار المصري.

منى الشايب

مذيعة في قناة النيل للأخبار في التلفزيون المصري وراديو بي بي سي، بالإضافة لعملها نظمت وأدارت ورش عمل للشباب في عمر المراهقة بالتعاون مع معهد جوته الالماني بعنوان "الدنيا بعيوننا".

وصدر لها ثلاثة كتب للأطفال عن دار نهضة مصر وتقوم حاليًا بتقديم بودكاست "ذاكرة الحواس" على أكثر من منصة صوتية مثل ساوند كلاود وسبوتيفاي وآبل بودكاست من إعدادها وتقديمها.

بيت المعمار المصري

نموذج لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي) والذي سار على تقاليد العمارة المملوكية، ويعد متحفًا للعمارة.

وبناءً على قرار وزير الثقافة رقم 19 لسنة 2010 الذى ينص على  تخصيص "منزل على لبيب" (أثر رقم 496)  ليكون بيت المعمار المصرى، تابعًا لصندوق التنمية الثقافية.

ويرسم البيت تاريخًا ونماذجًا من العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة.

والعمارة أبلغ ما يعبر عن الثقافة الإنسانية والسلوك الجمعي، فهي عبارة عن متحف به تكامل الفنون والحرف، نموذجاً لإعمال العقل في التعامل مع المناخ وعلم الإنشاء، كما أن العمار بين متطلبات صحة الإنسان الجسدية والنفسية لممارسة الحياة في أفضل هيئة بحسب الإمكانات المتاحة والتصميم ومتطلبات العصر.

ويشمل البيت، مكتبة بحثية ورقية ورقمية، فهو أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، مركزاً للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية والفنية.

التنمية الثقافية بيت المعمار المصري منى الشايب ذاكرة الحواس حلقة نقاش

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