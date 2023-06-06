"التخطيط": 400 مليار جنيه لتطوير 1600 قرية بمرحلة "حياة كريمة" الثانية

تعتزم الحكومة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" على مستوى 52 مركزا يضم أكثر من 1600 قرية لخدمة عشرين مليون مواطن، بتكلفة تتراوح بين 300 و400 مليار جنيه، وذلك من إجمالى تريليون جنيه مخصصة لتنفيذ المبادرة بمراحلها الثلاث.

ووفق تقرير صادر عن وزارة التخطيط، ترصد الحكومة أيضًا مخصصات إضافية لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بنحو 150 مليار جنيه فى عام 23/2024، منها 52.5 مليار جنيه لإقامة 1608 محطات معالجة ورفع صرف صحي، وتنفيذ شبكات بطول 21,3 ألف كم، واستكمال تطوير شبكات الكهرباء بتكلفة 28.4 مليار جنيه في 1466 قرية، وكذلك رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب، ومد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم.

وفي مجال الري، يجري تخصيص نحو 12.4 مليار جنيه لـمشروع تأهيل وتغطية تُرع المرحلتين الأولى والثانية من الـمُبادرة بطول 6330 كم، وإقامة 608 كباري ري، وفي مجال الرعاية الصحيّة، تم تخصيص 8.9 مليار جنيه لاستكمال تطوير 24 مُستشفى مركزيا، و1102 وحدة صحيّة و367 وحدة إسعاف، وكذلك في مجال الاتصالات، تم تخصيص 5.6 مليار جنيه لاستكمال توصيل شبكة الألياف الضوئيّة لعدد 1468 قرية، بما يُتيح توصيل هذه القرى بالإنترنت فائق السرعة.

وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة أدرجت مبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات الدولية للعديد من الأسباب، منها أن المبادرة لديها مستهدفات كمية واضحة، قابلة للقياس، وتتبع مستوى الإنجاز، قابلة للتحقق لدخولها حيز التنفيذ، توافر الموارد التى تضمن تنفيذها، لها نطاق زمنى محدد، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة.

وأكد التقرير أن الحكومة بصدد إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلًا واتباع ياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلًا عن التوسع التدريجي فى استخدام برامج الدعم العينى الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وبالأخص الصحة والتعليم، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستحقة.