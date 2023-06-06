الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبرز تصريحات الرئيس السيسى بالمؤتمر الطبى الإفريقى الثانى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يرصد "الدستور" أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني تحت شعار "صحة إفريقيا"، والذي عقد بمركز المنارة.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي:

- أقدم الشكر لكل من ساهم ويساهم في إنجاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني.

- مصر اكتسبت خبرات كبيرة في المجال الصحي.

- مصر تحرص على القيام بدور مهم في تحسين أوضاع الصحة في إفريقيا.

- نستطيع تحسين القدرات المتواضعة لإفريقيا في المجال الطبي من خلال التعاون بين الدول.

- التجربة المصرية في المجال الصحي متاحة للأشقاء الأفارقة.

- مصر تحاول القيام بدور إيجابي في الحفاظ على الصحة، سواء في مصر أو إفريقيا بشكل عام.

- الأطقم والمنشآت الطبية في مصر يجب أن تتضاعف لتناسب عدد السكان.

- استطعنا من خلال المبادرات تحسين الصحة العامة للمصريين.

السيسي الرئيس السيسي المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني تصريحات أبرز

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