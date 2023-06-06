الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الرقابة التموينية تضبط 300 كيلو أسماك وجمبري فاسد في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد بقيادة محمد عوض وكيل الوزارة بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، من ضبط كمية كبيرة من الجمبري المجمد منتهي الصلاحية وذلك خلال حملة تموينية.

وتمكن رجال الرقابة التموينية بقيادة المهندس خالد فهمي مدير إدارة الرقابة التموينية ومفتشي الرقابة بمديرية التموين وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين، من ضبط أحد الثلاجات بدائرة حي العرب بها كمية تقدر ب 68.200 كجم من الأسماك وعدد من الأطباق بها مأكولات بحرية غير مدون عليها تواريخ الإنتاج والانتهاء - بها تغير فى الخواص الطبيعية ظاهرية وواضحة.

كما تم ضبط كميات كبيرة تقدر ب 42 كرتونة من الجمبري  المقشر قبل استخدامه كوجبات بالمطاعم  بإجمالي 236 كجم منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة لحين صدور قرار النيابة.

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استخدامه إدارة الرقابة التموينية الأسماك ارة الداخلية التحفظ على الكمية التموين والتجارة

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