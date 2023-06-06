بإجمالى 20 مشروعا.. تنفيذ 65% من مشروعات الصرف الصحي بقرية العتمور بأسوان

شهدت نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو في أسوان، ارتفاعاً ملحوظاً بنسب تراوحت ما بين 65% وحتى 85 %، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال اجتماعه مع المسؤولين.

وتضم مشروعات إنشاء محطة للرفع وتنفيذ شبكات وخطوط للطرد والإنحدار والوصلات المنزلية بالقرية الرئيسية وتوابعها وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

ومن ناحيته، أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان، فقد تم استكمال الجولات الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ لعدد 20 من المشروعات الخدمية الجارية بقرية العتمور قبلي، والتى يتبعها 18 قرية ونجع وتضم 23,6 ألف نسمة.

- تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمي والزراعي ونقطة الإسعاف

وأشار مدير وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، إلى تفقد مشروعات تطوير الوحدة الصحية بالعتمور قبلى والوحدة الصحية بالعتمور المستجد، ومدرسة الشهيد عبد العزيز حسان للتعليم الأساسى، وإنشاء كوبرى العتمور قبلى وكوبرى الجعافرة وذلك بنسب 100 % لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمي والزراعي ونقطة الإسعاف بنسبة 95% لكل مشروع أيضاً، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة تجميع الصرف الصحى بنسبة 75 %.

وقد أوضح المهندس ناجح مصطفى أنه خلال الجولة تم التشديد على الجهات المنفذة بالالتزام بتعليمات المحافظ بوضع علامات تحذيرية، ورفع تراكمات الحفر والإنشاء أولاً بأول، علاوة على الاهتمام بتنفيذ أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصلت 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان وقيمة الخدمات المقدمه للمواطنين، فضلاً عن ضرورة رفع مستويات الأداء وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير، وذلك لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

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