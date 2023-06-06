الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بإجمالى 20 مشروعا.. تنفيذ 65% من مشروعات الصرف الصحي بقرية العتمور بأسوان

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

شهدت نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو في أسوان، ارتفاعاً ملحوظاً بنسب تراوحت ما بين 65% وحتى 85 %، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال اجتماعه مع المسؤولين. 

وتضم مشروعات إنشاء محطة للرفع وتنفيذ شبكات وخطوط للطرد والإنحدار والوصلات المنزلية بالقرية الرئيسية وتوابعها وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة". 

ومن ناحيته، أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان، فقد تم استكمال الجولات الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ لعدد 20 من المشروعات الخدمية الجارية بقرية العتمور قبلي، والتى يتبعها 18 قرية ونجع وتضم 23,6 ألف نسمة. 

- تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمي والزراعي ونقطة الإسعاف

وأشار مدير وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، إلى تفقد مشروعات تطوير الوحدة الصحية بالعتمور قبلى والوحدة الصحية بالعتمور المستجد، ومدرسة الشهيد عبد العزيز حسان للتعليم الأساسى، وإنشاء كوبرى العتمور قبلى وكوبرى الجعافرة وذلك بنسب 100 % لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمي والزراعي ونقطة الإسعاف بنسبة 95% لكل مشروع أيضاً، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة تجميع الصرف الصحى بنسبة 75 %. 

وقد أوضح المهندس ناجح مصطفى أنه خلال الجولة تم التشديد على الجهات المنفذة بالالتزام بتعليمات المحافظ بوضع علامات تحذيرية، ورفع تراكمات الحفر والإنشاء أولاً بأول، علاوة على الاهتمام بتنفيذ أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصلت 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان وقيمة الخدمات المقدمه للمواطنين، فضلاً عن ضرورة رفع مستويات الأداء وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير، وذلك لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب. 

IMG-20230606-WA0034
IMG-20230606-WA0034
IMG-20230606-WA0033
IMG-20230606-WA0033
IMG-20230606-WA0032
IMG-20230606-WA0032
أسوان التطوير الشامل للريف المصري الصرف الصحي المشروعات الخدمية مركز كوم أمبو معدلات تنفيذ مشروعات العتمور قبلى

الأكثر قراءة

قافلة طبية شاملة بالمركز الطبى فى مطروح 9 يونيو

النيابة تطلب تحليل مخدرات للمتهم بقتل شاب في عين شمس

أبرزها الجامعة الأهلية.. 9 سنوات إنجازات بعهد السيسي في بني سويف

تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره فى ديرب نجم لـ4 سبتمبر

حادث مرورى بنزلة محور 26 يوليو بكرداسة

الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟