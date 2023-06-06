الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "النوبارية الجديدة": مستعدون لتذليل أي عقبات تواجه صناعة الكيماويات

النوبارية الجديدة
النوبارية الجديدة

أبدى رئيس جهاز تنمية النوبارية الجديدة المهندس أحمد إسماعيل، استعداد الجهاز لتذليل أي عقبات قد تواجه صناعة الكيماويات والمستلزمات الزراعية بالمدينة، من خلال التواصل المستمر مع جميع الجهات كالتنمية الصناعية والزراعة والبيئة وسلامة الغذاء وغيرها من الجهات التي تتعامل مع جهاز المدينة، مؤكداً ضرورة سعي الشركات والمصانع لتحقيق التوازن بين الجودة بالمنتجات والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جهاز تنمية النوبارية الجديدة، أحد مصانع الكيماويات والمستلزمات الزراعية التابعة لإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الأولى بالمدينة؛ دعماً للصناعة الوطنية ولتذليل أي معوقات وتنشيط الاستثمار بمدينة النوبارية الجديدة، ودعما للشركات التي تسهم في زيادة الصادرات المصرية، وذلك بمرافقة مسئولي الجهاز، ورئيس مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة.

وأشار رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إلى أن الشركة تعد واحدة من الشركات المصنعة والمصدرة الرائدة في مجال الأسمدة والمبيدات وآلات الرش، والتي تصدر إلى ما يزيد على 17 دولة في العالم بحجم استثمارات سنوية تزيد على 350 مليون جنيه، وتوفر عددا من فرص العمل يزيد عن 600 فرصة.

وخلال جولته بالمصنع، تابع رئيس الجهاز ومرافقوه خطوط الإنتاج ومكونات المصنع، واستمعوا إلى شرح مفصل عن مراحل الإنتاج من بداية المادة الخام حتى المنتج النهائي من مدير كل وحدة داخل المصنع، كما قاموا بزيارة معمل المصنع الحاصل على شهادة (الأيزو 17025)، واستمعوا إلى شرح عن الأجهزة الموجودة بالمعمل والتكنولوجيا الخاصة بالشركة.

واستفسر رئيس مجلس إدارة الشركة، عن مستجدات طلب تخصيص قطعة أرض إضافية؛ لزيادة توسعات المصنع وبناء وحدات إضافية تتبع الشركة، وذلك لزيادة إنتاج المصانع وفتح مجالات جديدة لمنتجات تثري السوقين المحلية والعالمية، حيث وعد رئيس الجهاز بسرعة دراسة طلب الشركة والعرض على الجهة المختصة لابداء الرأي.

جهاز تنمية النوبارية الجديدة المهندس أحمد إسماعيل صناعة الكيماويات النوبارية الجديدة مصانع الكيماويات

الأكثر قراءة

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية: غرفة عمليات الثانوية لم ترصد أى شكاوى

الرئاسة تنعى أحمد عماد الدين: قامة طبية ورمز للتفانى ودماثة الخلق

مختار نوح يكشف لمحمد الباز تفاصيل اجتماعات مكتب الإرشاد عن 30 يونيو فى "الشاهد"

الحكومة: لا صحة لقبول طلاب الـ"أون لاين" العائدين من الخارج فى الجامعات المصرية

أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟