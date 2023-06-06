مركز يوسف الصديق بالفيوم يشن حملة لمكافحة الحشرات الطائرة (صور)

شن مركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، في شوارع القرى لمكافحة الحشرات الطائرة" البعوض، والذباب"، بناءً على تعليمات الدكتور أحمد ثابت، رئيس المركز، بتكثيف العمل في مكافحة الحشرات فى مناطق عديدة وذلك من خلال السيارات التي تقوم برش المبيدات الآمنة والمصرح بها بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمركز.

وقامت السيارات التابعة للوحدة المحلية بقرية قارون، وبإشراف محمود برديسي، رئيس الوحدة المحلية، برش شوارع قرية قارون وأباظة وأحمد أفندى، بجهاز الضباب للملاريا وبمساعدة ناقلات يوسف الصديق، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وسلامتهم خاصة مع بدء فصل الصيف.

كما شدد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق على المتابعة المستمرة في باقي المناطق والقرى ورش المصارف غير المغطاة وإزالة المخلفات أولاً بأول وتطهيرها لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية كحك بحملة نظافة داخل نطاق القرية، وقام بمتابعتها محمد حلمي، حيث تم الدفع بالمعدات التابعة للوحدة وشملت الحملة نظافة الطرق والشوارع الرئيسية وكذلك الشوارع الجانبية بالقرية.

وشدد رئيس المركز على ضرورة المتابعة الجادة لمثل هذه الحملات ورفع الإشغالات للتسهيل على المواطن والحفاظ على البيئة والشكل الحضاري في قري وتوابع المركز.

وكان قد شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة، وفرع المجلس القومي للمرأة، تحت شعار "معاً لدحر البلاستيك".

في كلمته، أشار محافظ الفيوم إلى تفرد المحافظة بمساحات كبيرة من المحميات الطبيعية على أرضها، ما حدا بها إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار في مجال المحميات والجذب البيئي، ولأنها مناطق ذات حساسية تحتاج إلى أنشطة محددة، حرصت المحافظة على التعاون مع وزارة البيئة لجذب أنواع معينة من الاستثمارات التي تحافظ على المحميات وتنمي مواردها، كما تحافظ على تنوعها البيولوجي.

مركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم يشن حملة لمكافحة الحشرات