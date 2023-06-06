الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: مصر تمكنت من تحسين منظومتها الصحية بعد أزمة كورونا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل من ساهم في إقامة المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، والعمل على إنجاحه، مضيفا أن مصر حرصت على ذلك منذ إطلاق المؤتمر في دروته الأولى، وتحاول القيام بدور إيجابي في الحفاظ على الصحة سواء في مصر أو إفريقيا بشكل عام. 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، المنعقد اليوم، أن مصر اكتسبت خبرات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، إذ عملت المنظومة الصحية لدينا على تطوير نفسها، كون انتشار جائحة كوورنا أظهرت هشاشة المنظومة الصحية في مصر وإفريقيا كلها، قببل أن نتمكن من تحسين أوضاعنا. 

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon".

وتنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية "مركز المنارة للمؤتمرات الدولية"، بمشاركة عالمية لأكثر من 315 متحدثًا دوليًا من 70 دولة، ضمن أكثر من 1044 متحدثًا، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز".

الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض الطبي الأفريقي المنارة للمؤتمرات الدولية المنظومة الصحية المنظومة الصحي Africa Health ExCon

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