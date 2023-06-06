منها "قاهرة سعاد حسنى".. أبرز أنشطة صندوق التنمية الثقافية اليوم

“قاهرة سعاد حسني”، أحد الأنشطة والفعاليات التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو، حيث ينظم الصندوق العديد من الفعاليات عبر مراكزه الإبداعية المختلفة والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي السادسة مساء، يستقبل مركز الإبداع الفني بساحة دار الأويرا المصرية بأرض الجزيرة، أمسية جديدة من أمسيات “أرواح في المدينة”، والتي تقام تحت عنوان “قاهرة سعاد حسني وقصة التلفزيون المصري في 60 سنة”، والتي يقدمها الكاتب محمود التميمي، وذلك ضمن فعاليات مبادرة القاهرة عنواني.

ويتناول اللقاء قصة إنشاء التلفزيون المصري عام 1960، وذلك عبر مشاهد من فيلم السندريلا سعاد حسني “صغيرة علي الحب”، والتي توثق بصريا مناخ المجتمع المصري الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في هذه المرحلة.

كما يقدم اللقاء قصص نادرة و حوارات تحدثت فيها سعاد حسني من بداياتها وحتى قبل الاختفاء وقصة الوفاة الغامضة في لندن، مع استعراض أبرز ما قدمه التليفزيون المصري في بداياته مع استعراض لسيرة مصمم مبنى ماسبيرو المهندس “جلال مؤمن”، في مزج ما بين قصة سعاد حسني بقصة القاهرة في الستينيات بقصص ماسبيرو كمبنى ومعنى لتطور المجتمع المصري قبل 60 سنة .

ــ حفل فرقة الغوري للموسيقي العربية

وفي السابعة مساء، يحتضن مركز إبداع بيت السحيمي، بمقره الكائن بشارع المعز، حفل فني موسيقي، والذي تحييه فرقة الغوري للموسيقي العربية والتراث، بقيادة المايسترو عمر شهابي.

هذا ويتضمن الحفل باقة من أغنيات الزمن الجميل، والتي تقدم الأصالة والتراث الموسيقي الأصيل، لكبار نجوم الطرب المصري الغنائي والموسيقي.

ــ ذكرى محمود المليجي بالحرية للإبداع

وفي السادسة مساء، وضمن فعاليات نادي الحرية السينمائى، ينظم مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، عرض للفيلم الروائي الطويل “الأرض”، وذلك في إطار الاحتفال يذكري الفنان محمود المليجي.

ويعقب العرض مناقشة حول الفيلم مع الحضور، يقدمها ويديرها الناقد الفني محمد كمال. ويعد فيلم "الأرض"، من أبرز الأدوار التي قدمها الفنان محمود المليجي عبر رحلته الفنية السينمائية الممتدة.

كما يواصل مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، عرض مسرحية “عاصف ممطر جدا”، في يومها الثاني والأخير، بالتعاون مع استديو الممثل. والعرض من تأليف سامح عثمان ومن إخراج محمد مرسي.