الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افتتاح معرض "يهمنى الإنسان" للفنان فادى فرنسيس بالأوبرا (صور)

معرض يهمنى الإنسان
معرض "يهمنى الإنسان" للفنان فادى فرنسيس

شهدت قاعة صلاح طاهر للفنون، بدار الأوبر المصرية، افتتاح المعرض الفني "يهمني الإنسان" للفنان فادي فرنسيس، والذي يضم ٣٠ منحوتة مصغرة بالصلصال الحراري لمجموعة من الشخصيات المؤثرة حول العالم، بحضور السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكالي كواروني، وعدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

وشكر الفنان فادي فرنسيس، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" جميع الحضور، وخص بالشكر عائلته قائلًا: "شكرا لعائلتي بابا وماما وشادي، وشكرا لكل أصدقائي على حضور المعرض".

معرض "يهمني الإنسان"

ويستمر المعرض حتى يوم 10 يونيو، ويضم مجموعة من المنحوتات المصغرة لشخصيات مؤثرة، باختلاف المجالات الفنية والعلمية والأدبية والرياضية ومن عصور مختلفة، ويبلغ ارتفاع كل تمثال منهم من بين 6 لـ 18 سم.

وصرح فادي فرنسيس لـ"الدستور"، أنه عكف على نحت هذه التماثيل الصغيرة كجزء من مشروع الـ 100 شخصية الذي ظل يعمل عليه خلال الأربع السنوات الماضية، وعرض جزء منها في معرضه الأخير ببروكسل العام الماضي.

ومن أبرز المنحوتات المصغرة تمثال كوكب الشرق أم كلثوم ومجسم صغير لمومياء الفرعون المصري الملك رمسيس الثاني، وتمثال نصفي للأديب الروسي تشيكوف والفيلسوف الصيني كونفوشيوس، محاطين بمنحوتات للأديب المصري نجيب محفوظ والعالم الألماني ألبرت أينشتاين، والمؤلف الموسيقي النمساوي موتسارت، والرسام الإسباني بابلو بيكاسو وأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.

شخصيات مُصغرة بالصلصال الحراري

وأشار فادي إلى أن معرضه الفني، يهدف لجمع الشخصيات العالمية المؤثرة في مكان واحد بغض النظر عن اختلاف لغاتهم وثقافاتهم وعصورهم، مشيرًا إلى أن الصلصال الحراري هو المادة التي استخدمها لنحت  أعماله المصغرة، حيث شكلها بأدوات بسيطة مثل عود تنظيف الأسنان والإبرة، كما استخدم عدسة مكبرة ليتمكن من نحت أدق التفاصيل، كما جمع الخامات من دول مختلفة حول العالم من ضمنها مصر واليابان وأسبانيا وألمانيا.

معرض "يهمنى الإنسان" للفنان فادى فرنسيس
معرض "يهمنى الإنسان" للفنان فادى فرنسيس
معرض "يهمنى الإنسان" للفنان فادى فرنسيس
معرض "يهمنى الإنسان" للفنان فادى فرنسيس
معرض "يهمنى الإنسان" للفنان فادى فرنسيس
معرض "يهمنى الإنسان" للفنان فادى فرنسيس
معرض "يهمنى الإنسان" للفنان فادى فرنسيس
معرض "يهمنى الإنسان" للفنان فادى فرنسيس
معرض "يهمنى الإنسان" للفنان فادى فرنسيس
معرض "يهمنى الإنسان" للفنان فادى فرنسيس
معرض "يهمنى الإنسان" للفنان فادى فرنسيس
السفير الإيطالي بالقاهرة الصلصال الحراري الفنان فادي فرنسيس دار الأوبر المصرية قاعة صلاح طاهر

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