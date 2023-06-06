"العمل بالإسماعيلية": وضع حجر أساس مصنع جديد لشركة عالمية متخصصة فى إنتاج الضفائر

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، بشأن المشاركة فى فعاليات وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في مدينة العاشر من رمضان، والذى افتتحه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بدعوة من الشركة للمديرية ، وذلك فى إطار جهود المديرية فى المشاركة فى الفعاليات المجتمعية والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، للمشاركة فى عمليات التنمية بناء على توجيهات وزير العمل حسن شحاتة فى هذا الشأن.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريره للوزارة، أنه شارك فى فعاليات وضع حضر الأساس للمصنع الجديد وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأوكا هيروشي سفير دولة اليابان فى مصر، والمهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واللواء عصام النجاررئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإيهاب أبوعيش نائب وزير المالية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس علاء منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان، وأحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت إلى جانب مسئولي شركة سوميتومو إلكتريك داخل مصر وخارجها ، ونهلة محمد محمود مديرة مكتب تراخيص عمل الأجانب ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة.

وأضاف مدير المديرية، أن هذا المصنع يمثل خطوة جديدة في مسيرة النجاح التي سطرتها شركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت منذ نشأتها في مصر، حيث تعد الشركة من أكبر الشركات العالمية المصنعة في مصر، وتمتلك 8 مصانع في بورسعيد و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ويعمل بها 12 ألف موظف، وتصدر منتجات بنحو 200 مليون يورو، مشيراً إلى أن الحكومة تفخر بأن هذا المصنع الذي تنشئه الشركة يعد أكبر مصنع لها على مستوى العالم لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها وسيكون على مساحة 150 ألف متر، وهو ما يؤكد قدرة مصر على اجتذاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري، حيث سيلبي المصنع احتياجات السوق المحلي ويتوقع أن يصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأوضح مدير المديرية، أن أهم ما يميز المصنع الجديد أنه سيضم مركز تدريب متكامل يتكون من مدرسة فنية ومنهج موضوع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب وجود مركز أبحاث، الأمر الذي يشكل منظومة متكاملة تعين على توفير وتأهيل العمالة المطلوبة للعمل بالمصنع وتزويدها بالمهارات الفنية اللازمة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة الجديدة من المصنع ستتخصص في إنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، حيث ستوفر ضفائر كهربائية وعقول إلكترونية لعدد مليون سيارة سنوياً كما ستوفر 3500 فرصة عمل.

كما قدم أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت الشكر لجميع المسؤولين الحكوميين والجهات المعنية بالدولة على جهودها ودعمها للشركة لإنشاء هذا المشروع، لافتاً إلى أن قرار إنشاء هذا المصنع يأتي في إطار رؤية شركة سوميتومو لدعم منظومة الاقتصاد المصري من خلال زيادة استثمارات الشركة وتوفير فرص عمل جديدة وتبني التكنولوجيات الحديثة لخدمة الصناعة.