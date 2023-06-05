الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الأوكرانية: مواطنون روس تحت اسم فيلق روسيا الحرة هم مَن يهاجمون الحدود

الدفاع الاوكرانية
الدفاع الاوكرانية

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن مواطنين روس تحت اسم فيلق "روسيا الحرة" هم من يهاجمون الحدود، لافتة إلى أن الفيلق ليس تابعًا لنا ولا يرتبط باستخباراتنا. 

وأضافت الدفاع الأوكرانية إلى أنه لا تعليق على وجود عملاء لكييف في الأراضي الروسية ، كما أشادت بتقدم الحاصل في باخموت، موضحة في بيان الاثنين، أن فيلق روسيا الحرة وراء الهجمات داخل روسيا.

وتبذل القوات الأوكرانية جهودًا كبيرة لإنهاء أشهر من الجمود في ساحة المعركة في الخطوط الدفاعية الروسية في جنوب شرق أوكرانيا لليوم الثاني حيث قال مسؤولون روس إن القوات الروسية أحبطت هجومًا واحدًا على الأقل.

وقالت سلطات كييف إن قواتها تزيد بالفعل من العمليات الهجومية وتحقق مكاسب، لكنها أشارت إلى أن بعض الإعلانات الروسية كانت معلومات مضللة مع تزايد التكهنات بشأن هجوم مضاد متوقع على نطاق واسع بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب.

أضاف فلاديمير روجوف، المسؤول في الإدارة المدعومة من روسيا لإقليم زابوريزيجيا الخاضع للاحتلال الجزئي لأوكرانيا، أن القتال استؤنف على حدودها مع مقاطعة دونيتسك الشرقية يوم الاثنين بعد أن صدت الدفاعات الروسية تقدمًا أوكرانيًا في اليوم السابق.

وقال روجوف:"ألقى العدو قوة أكبر في الهجوم مما كانت عليه أمس (الأحد)" وكانت المحاولة الجديدة لاختراق خط الجبهة "أوسع نطاقا ومنظمة" ، مضيفا: "هناك معركة جارية".

جاءت تصريحات روجوف بعد أن قالت موسكو أيضًا إن قواتها أحبطت هجمات أوكرانية كبيرة في مقاطعة دونيتسك بالقرب من حدودها مع مقاطعة زابوريزيجيا. 

وردًا على تصريحات روسيا بأنها صدت الهجمات الأوكرانية ، قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور الحساسة "ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن أي إجراء روسي كان له أي تأثير ضار على العمليات الأوكرانية المعلقة أو الجارية".

وزارة الدفاع الأوكرانية يهاجمون الحدود فيلق روسيا

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