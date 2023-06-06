التحالف الوطنى للعمل التنموى يستجيب لمطالب منة الله عماد الأولى مكرر بالإعدادية

استجاب التحالف الوطني للعمل التنموي، لمطالب الطالبة منة الله عماد، الأولى مكرر على الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، وذلك رغم الظروف الأسرية القاسية التي عاشتها.

وقالت الإعلامية إيمان الحصري، خلال حلقة برنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن التحالف الوطني للعمل التنموي، استجاب لمطالب الفتاة، وتكفل بالمصروفات الدراسية للطالبة منة الله عماد، وتوفير مشروع اقتصادي لتوفير دخل للأسرة، وكذلك توفير المصاريف الدراسية للطالبة، وتوفير فرش كامل لمنزلها.

قصة منة الله عماد

وكشفت منة الله، الأولى مكرر على الإعدادية بكفر الشيخ، تفاصيل تفوقها في الشهادة الإعدادية، وذلك رغم الظروف الأسرية القاسية التي عاشتها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إنها كانت تذكر على "الجردل"، وذلك بسبب عدم وجود أي أثاث منزلي؛ بسبب المشاكل العائلية التي عاشتها مع والدها وجدتها لأبيها بعد أن طلق والدتها غيابيًا.

وأضافت، أن والدتها بعد حصولها على قرر التمكين، وجدت الشقة وقت تسلمها خالية تمامًا من الأثاث، ورغم ذلك تحملت وعاشت بها على مرتبة أحضرتها لها جدتها لأمها، والبطاطين من الجيران، وذلك على الرغم من عمل والدها بإحدى الدول العربية والتي كانت تعيش بها حتى الصف الخامس الابتدائي.

وأكدت أنها رغم قسوة الظروف عليها إلا أنها وضعت هدف أمامها وهو التفوق، وساعدتها والدتها والتي وصفتها بأنها السند والضهر والأب لها، كما وجهت الشكر لمدرسيها والذين ساعدوها لتجاوز محنتها النفسية، وطالبت خلال المداخلة أن تجد مساعدة لأخذ حقها من والدها وجدتها لأبيها.