الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: بدء برامج تدريبية على 7 مهن لشباب البحيرة

وزارة العمل
وزارة العمل

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، بشأن بدء الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى ، على 7 مهن مختلفة يحتاجها سوق العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، لتأهيلهم وإصقال مهاراتهم وفق احدث الأساليب التدريبية داخل مراكز التدريب والوحدات المتنقلة.

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة فى تقريره للوزارة، أنه تم بدء الدورات التدريبية للشباب من الجنسين على مهن: (التفصيل والخياطة العادى  والمتقدم - والتطريز الآلي - والأشغال اليدوية - وصيانة الحاسب الآلي - وإنتاج الطاقة الشمسية - وتعلم أساسيات الحاسب الآلي)، للشباب من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على الدورات المجانية التى توفرها المديرية لابناء المحافظة والمقيمين بها من خلال إدارة التدريب وبحوث العمالة بالمديرية او بمقر مركز التدريب المهنى بحوش عيسى، مشيراً إلى أنه يحصل المتدربين على شهادة معتمدة بعد انتهاء التدريب النظرى والعملى تؤهله للحصول على فرصة عمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها.

برامج تدريبية على 7 مهن لشباب البحيرة
برامج تدريبية على 7 مهن لشباب البحيرة
برامج تدريبية على 7 مهن لشباب البحيرة
برامج تدريبية على 7 مهن لشباب البحيرة
برامج تدريبية على 7 مهن لشباب البحيرة
برامج تدريبية على 7 مهن لشباب البحيرة
وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة البحيرة الدورات التدريبية مركز التدريب المهني بحوش عيسى وزير العمل حسن شحاتة سوق العمل

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