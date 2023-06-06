فنون الطفل المصرى تقتنص جوائز وتكريمات مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي

أعلن مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي فوز وتكريم 11 عملا مصريا فى دورته الثالثة؛ حيث فاز أحمد طارق سعيد الفرماوي بجائزة الإبداع، وروان بهاء مصطفى (الحديثة الثقافية للأطفال) ويوسف مصطفى (أكاديمية الفنون) بجائزة اللجنة، وزينة مصطفى بجائزة التشجيع، وعرض "لا للتنمر" بجائزة التشجيع، وزينة درويش عن عمل "عصفور الأم" بالجائزة الشرفية "إناث"، وعبد الرحمان محمد ماهر بالجائزة الشرفية "ذكور"، ومصطفى درويش بالجائزة الشرفية ذكور، وكورال السلام "المركز القومي للثقافة" بجائزة التميز.

ومنح المهرجان الشهادة الفخرية لوائل عوض، رئيس لجنة الموسيقى والغناء، والشهادة الفخرية لعصام الشحات، مدير جمعية الحياة الكريمة، ودرع التكريم للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، أمين عام مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي، ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

يذكر أن، اصدر اتحاد المنتجين المغاربة برئاسة المنتج و السيناريست محمد دريد رئيس مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي ، وتحت إشراف إتحاد المنتجين العرب برئاسة د. إبراهيم أبو ذكري، قراره رقم ٢٣-٤ بتولي الكاتب المصري محمد ناصف مسئولية والذى سيبدأ فعالياته من ١ و حتى ٤ يونيو القادم بمدينة الدار البيضاء ، وإشراف عام للمنتج الأردني د. زياد خضر ، وذلك للعام الثالث بعد تأسيس المهرجان عام ٢٠٢٠ .

و يتولي محمد ناصف رئاسة المركز القومى لثقافة الطفل ، كما يشغل عضوية المجلس الأعلى للثقافة ، و عضو اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير، كما يتولي حالياً رئاسة تحرير كتاب سلسلة المبدع الصغير التى تُصدر أعمال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير فى مجال الشعر و المسرح و القصة و الرسم ، و صدر له ما يقرب من أربعين كتابا للاطفال فى القصة و الرواية و الترجمة و المسرح و الكوميكس منها سلسلة حكايات قلوب صغيرة ( 5 كتب ) و سلسلة هيا نقرأ ( ١٢ كتابا ) وغيرها ، كما ترجم عدة أعمال مثل رواية جزيرة الكنز لروبرت لويس استفنسون، و ١٠٠ حكاية عالمية ، و سلسلة ابدأ القراءة لعشرين كاتبا أمريكيا .