الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيهاب صابر: المحافظات تتولى الإشراف على تنفيذ قرار منع ذبح الأضاحي بالشارع

الأضاحي
الأضاحي

قال إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه يجب على المواطن التوجه للمجازر من أجل ذبح الأضحية، مؤكدًا أن المحافظات تتولى الإشراف على تنفيذ قرار منع ذبح الحيوانات في الشارع  ومتابعة المخالفين.

الذبح في الشارع يؤثر على البيئة والصحة النفسية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن المخالفات بالذبح في الشارع تؤثر على البيئة والصحة النفسية، وجب وطني على كل مواطن  الإلتزام بتطبيق القرارات.

وأكد ان من قدسية الذبح الرحمة بالحيوان أن لا يرى حيوان آخر وهو يذبح والا يكون حوله نوع من الأصوات العالية، لأن  الخوف لدى الحيوان يؤدي لوجود هرمون بالدم يؤثر على جودة باللحم ويتسبب في تغيرات فسيولوجية في اللحوم.

إيهاب صابر المحافظات ذبح الحيوانات الشارع الصحة النفسية الرحمة بالحيوان الأصوات العالية

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